|Жители Мышкина обеспокоены, не придется ли их детям в ближайшем будущем учиться во вторую смену, – об этом они рассказали 26 июня на встрече главы региона с общественностью района.
В настоящее время все дети Мышкинской средней школы обучаются в одну смену, однако за последние годы демографическая ситуация в городе изменилась, и уже в 2018 году количество учеников начальной школы увеличится с 300 до 360.
– Дмитрий Юрьевич, средняя школа в райцентре переполнена. Ее проектная мощность 570 человек, сейчас в ней обучается 623 школьника, – сообщили врио губернатора жители города. – Мы опасаемся, что введут вторую смену. Как этого не допустить?
Глава региона подчеркнул, что задача решить проблему вторых смен в школах поставлена Президентом России Владимиром Путиным, и областное Правительство не только не допустит перехода на обучение в две смены в Мышкине, но и ведет работу для ликвидации второй смены как таковой во всех школах региона.
– Если существует недостаток учебных площадей, давайте совместно с руководством района и департаментом образования области проработаем возможность использования других специализированных помещений, например, в Мышкинском политехническом колледже, – предложил Дмитрий Миронов. – Сделать это будет не сложно.
Решение этого вопроса, по просьбе главы региона, будет контролировать первый заместитель Председателя Правительства области Виктор Костин. Здание Мышкинского политехнического колледжа расположено в одном километре от школы, использование части помещений для организации обучения школьников будет реализовано в случае более существенного увеличения численности детей в районном центре.
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