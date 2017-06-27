​77 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство и приобретение жилья в сельской местности выдано в прошлом году в рамках реализации областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» на 2014–2020 годы. Об этом сообщили сегодня депутатам Ярославской областной Думы на заседании профильного комитета.



Участники программы построили и купили более 5 тысяч квадратных метров жилья. Почти две трети этой площади досталось молодым семьям и специалистам. Из 75 сельских семей, которые улучшили свои условия, члены 61 семьи – работники агропромышленного комплекса. Представители еще 14 семей задействованы в социальной сфере.



– Информацию об исполнении государственных программ мы приняли к сведению, – отметил председатель комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию Алексей Окладников. – Все подпрограммы работающие, однако, есть один недостаток – это нехватка средств. Мы планируем предусмотреть дополнительные средства в бюджете 2018 года.