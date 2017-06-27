|Доклад об итогах реализации в 2016 году областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» на 2014–2020 годы был представлен 26 июня на заседании комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию Ярославской областной Думы.
Одним из пунктов этой программы является строительство распределительных газопроводов в сельской местности. В прошлом году эти работы проводились на шести объектах в трех муниципальных районах – Даниловском, Некоузском и Ярославском. Всего было введено в эксплуатацию 9,58 километров газовых сетей при том, что изначально планировалось сделать всего 9,04 километра. По итогам года было газифицировано 229 домовладений.
На финансирование строительства было направлено 22,2 миллиона рублей. Чуть больше половины из них – из областного бюджета. Федеральные поступления составили 9,2 миллиона рублей, еще 1,8 миллионов были выделены местными бюджетами.
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