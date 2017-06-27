​26 июня в Музее зарубежного искусства состоялось награждение победителей и призеров Национального чемпионата WorldSkills Russia-2017.



В мае в Краснодаре прошел финал чемпионата «Молодые профессионалы». По его итогам участники сборной команды Ярославкой области завоевали 4 серебряные медали в компетенциях: «Обработка листового металла», «Печатные технологии в прессе», «Лабораторный химический анализ», «Флористика» и 2 медали за профессионализм в компетенциях: «Сварочные технологии» и «Управление железнодорожным транспортом».



Также в рамках WorldSkills Russia прошел III Региональный чемпионат JuniorSkills, в котором наши юниоры в компетенции «Электроника 14+» заняли первое место и получили золотые медали.



Цветы и подарки студентам-победителям и их наставникам вручил первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин.



– Перед нами поставлены серьезные цели, связанные с развитием экономики, – отметил Виктор Костин. – Система образования откликнулась на этот запрос. Наша задача сейчас – соединить промышленные предприятия, которые действительно серьезно вкладываются в модернизацию производства, с нашей системой профессионального образования. Когда они соединяются в одно целое, ребята понимают, зачем они учатся.



Также собравшиеся обсудили вопросы улучшения качества подготовки к соревнованиям и возможность участия в мировом чемпионате WorldSkills, который состоится в октябре 2017 года в Абу-Даби в ОАЭ.



Две ярославны уже включены в национальную сборную: Анастасия Ласаченко будет представлять Россию в компетенции «Флористика», а Кристина Терхулова – в компетенции «Поварское дело». Кроме того, серебряный призер Национального чемпионата Геннадий Зеленый получил приглашение в ближайшее время пройти отборочные испытания в новой для России компетенции «Конструирование из металла». В случае успеха он сможет стать членом первой в истории нашей страны сборной по этому направлению профессионального мастерства.



– Ярославская команда всегда очень успешно представляет наш регион на чемпионате. Мы громко заявляем о себе в тех компетенциях, которые сейчас являются приоритетными для экономики области – химический анализ, машиностроение, электроника, – и сосредоточимся на них и в дальнейшем, – рассказала директор департамента образования области Ирина Лобода.



Справка



Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по мировым стандартам качества подготовки специалистов. В финале приняли участие 950 студентов средних профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет и 300 школьников от 10 до 16 лет, выступивших в lll Национальном чемпионате JuniorSkills. Свое мастерство ребята проявляли в 109 компетенциях. Более 270 иностранных участников выступили на этих состязаниях вне конкурса. Оценивали конкурсантов 1400 сертифицированных экспертов.



В Национальном чемпионате WorldSkills Russia четверо ярославских студентов получили серебряные медали:



- в компетенции «Печатные технологии в прессе» – Юлия Пазухина (ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж),



- в компетенции «Обработка листового металла» – Геннадий Зеленый, (ГПОУ ЯО Ярославский электровозоремонтный техникум),



- в компетенции «Лабораторный химический анализ» – Юлиана Муравьева, (ГПОАУ ЯО Ярославский промышленно-экономический колледж)



- в компетенции «Флористика» - Марина Шарфнадель, (ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж)



Медали «За профессионализм» удостоены Вячеслав Попков (ГПОУ ЯО Ярославский профессиональный колледж № 21) в компетенции «Сварочные технологии» и Александр Чиров – «Управление железнодорожным транспортом» (ГПОУ ЯО Ярославский железнодорожный колледж).



Золотые медали в соревнованиях JuniorSkills 2017:



Электроника 14+ - Кондратенко Кирилл Сергеевич Гимназия № 3 г. Ярославль ГОАУ ДО ЯО Центр детско-юношеского технического творчества, Гордиенок Екатерина Евгеньевна МОУ Средняя школа № 43 г. Ярославль ГОАУ ДО ЯО Центр детско-юношеского технического творчества.