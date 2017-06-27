Перспективы развития Мышкинского района обсудили сегодня журналисты газеты «Волжские зори» во время встречи с врио губернатора Дмитрием Мироновым.



Вопрос газификации района стал одним из интересующих, по мнению корреспондентов, местных жителей.



– Вы уже наверняка слышали о перезагрузке отношений с «Газпромом». В Ярославль приезжал глава компании Алексей Миллер, и мы подписали стратегическое соглашение. После двухлетнего перерыва возобновляем масштабную программу газификации области с общим объемом инвестиций в 3,3 миллиарда рублей. Причем если за тринадцать предыдущих лет «Газпром» построил в области около 300 километров газопроводов, то сегодня мы заключили соглашение о строительстве 570 километров газовых сетей за пять лет, – сказал Дмитрий Миронов. – Что касается Мышкинского района, планируется строительство газопровода Рыбинск – санаторий «Черная речка» – с. Охотино. На территории вашего района проведут новые газовые сети протяженностью почти 10 километров. Это позволит газифицировать село и перевести на более дешевое и экологичное топливо местную котельную.



Обсуждая тему расселения аварийного жилья, сотрудники газеты рассказали врио губернатора о том, что на территории Мышкинского МР уже расселены все дома, включенные в программу до 2012 года, с этой задачей справились блестяще. Однако в районе появились другие дома, признанные аварийными в последние пять лет. Людей волнует вопрос, продолжится ли эта программа в районе.



– Расселение ветхого и аварийного жилья – это федеральная программа. До сентября 2017 года мы обязательно расселим весь жилфонд области, признанный аварийным на начало 2012 года. Не сомневаюсь, что на федеральном уровне будет принято решение продолжить программу, – ответил Дмитрий Миронов. – Мы обязательно будем в ней участвовать и обеспечим необходимое софинансирование. Подготовительная работа со стороны регионального Правительства уже ведется.



И, конечно, журналисты не могли обойти вниманием вопрос развития туризма в Мышкинском районе. Глава региона отметил, что Мышкин стараниями энтузиастов, жителей города, районной власти превратился в общероссийский туристический бренд. Феноменально, что район с населением менее 10 тысяч человек ежегодно принимает 150 тысяч туристов.



В 2016 году Мышкин стал финалистом Национальной премии в области событийного туризма. Это пример, к которому, по мнению врио губернатора, должны стремиться все города региона.



– В рамках стратегии развития области «10 точек роста» мы сегодня меняем подход к туристической отрасли, – сообщил Дмитрий Миронов. – Мы должны трансформировать ее в отрасль экономики. Мы отлично понимаем, что значение туризма не исчерпывается количеством туристов и деньгами, которые они оставляют на территории. Безусловно, это важно. Но не менее важно, что развитие туристической инфраструктуры позволяет создавать рабочие места для местных жителей, способствует развитию сопутствующего малого бизнеса, всей инфраструктуры территории в целом. Большой потенциал у Мышкинского района в сфере сельского, экологического, рекреационного туризма. И стоит подумать о создании совместной с Угличем стратегии развития туризма. Вы же соседи. Тем более что Анатолий Курицин – близкий вам человек.



В завершение встречи глава региона отметил особую роль районных СМИ и поблагодарил сотрудников редакции за их труд.



– Я глубоко убежден, что роль районных газет не исчерпывается информированием жителей района. Именно к вам приходят читатели со своими проблемами. И я знаю, как часто журналистам приходится помогать людям, защищать их интересы, и не только на страницах газеты, – сказал Дмитрий Миронов. – Исследования показывают, что из всех видов средств массовой информации люди больше всего доверяют местным газетам. Это, конечно, большая ответственность, и в то же время районная газета – мощный ресурс для сохранения социальной стабильности в районе.



Журналисты подарили главе региона книгу о мышкинцах, созданную на основе материалов газеты.



Справка



Газета «Волжские зори» ведет свою историю с 1917 года. В этом году у газеты юбилей – 100-летие. В разные годы газета Мышкинского района выходила под разными названиями, с 1965 года называется «Волжские зори».



Издание выходит один раз в неделю по субботам, тираж – 1070 экземпляров. Постоянные рубрики: «Люди деревенские», «Благоустройство», «Интервью с главой», «Пожарные сообщают», «Бессмертный полк», «В агентстве молодежи», «В школах района».