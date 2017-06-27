Два ярославских студента разработали сервис лечения синдрома хронических фантомных болей. Их проект «Phantom MD» заслужил высокую оценку лучших российских экспертов и стал победителем всероссийского молодежного инновационного форума «МИФ-2017», организованного Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области в целях поддержки инновационных стартапов.



«Phantom MD» – это инновационная разработка, интегрирующая сферы IT и медицины. Программа-приложение на смартфоне через специальные очки позволяет человеку, пережившему ампутацию, визуально моделировать утраченный орган и тем самым существенно снижать или вовсе блокировать болевой синдром.



– После ампутации у 70 процентов пациентов развивается сильная боль в конечности, которой у них больше нет. Врачи в таких случаях чаще всего назначают сильные обезболивающие средства, которые оказывают слабый эффект и могут привести к зависимости, – рассказали разработчики проекта Магомед-Амин Идилов и Даниил Федулов. – Доказано, что проблема фантомных болей кроется в головном мозге. Следовательно, воздействие на него будет оказывать положительный лечебный эффект. В нашем случае эффективным способом воздействия является возможность убедить сознание пациента в целостности отсутствующей конечности. Для этого мы используем технологию дополненной реальности в совокупности с разработанным нами алгоритмом детализации изображения. «Phantom MD» позволяет обмануть даже самый умный мозг. Мы сможем воссоздать визуально любую часть тела в том виде, в каком она была до ее потери, максимально реалистично – это очень важно для воздействия на сознание человека.



Разработка технологии велась с учетом консультаций ярославских врачей-неврологов и уже прошла тестирование на практике среди пациентов, страдающих фантомными болями. За три сеанса продолжительностью по два часа пациенты отметили существенное снижение болевого воздействия – с пяти баллов до трех.



Серьезную поддержку инновационной методике оказала Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области. Специалисты корпорации помогли студентам прописать концепцию стартапа, составить бизнес-план, проанализировать рынок и получить грант на разработку в рамках программы «Умник» от Фонда содействия инновациям (фонда Бортника).



– Корпорация развития МСП Ярославской области сегодня является центром притяжения инновационных проектов. Основу будущего инновационного развития региона составляют студенты, аспиранты и молодые ученые. Очень важно поддержать их на этапе становления проектов и подсказать, как применить их разработки в бизнесе, – пояснил директор Корпорации развития малого и среднего предпринимательства Олег Михайлин. – Сотрудники корпорации работают со стартап-командами в индивидуальном порядке – стартап проходит преинкубирование, где ему помогают прописать финансовую модель проекта и найти финансирование на реализацию. Кроме того, мы организуем образовательную программу: всю весну в корпорации развития проходили семинары по формированию бизнес-компетенций для авторов инновационных проектов. Планируем с осени вновь запустить акселерационную программу научных и инновационных проектов. По итогам 2016 года она была признана Федеральной корпорацией МСП лучшей практикой региональной поддержки.



«Phantom MD» – не единственный инновационный проект, получивший поддержку в Корпорации развития МСП. Сейчас здесь на преинкубировании находится более 20 инновационных бизнес-проектов. Всего же корпорация работает со 168 инновационными проектами в разной стадии реализации в сферах IT, медицины, химии, машино- и приборостроения, в области биотехнологий, а также в рамках проекта SmartCity («Умный город»). В эти проекты привлечено более 110 миллионов рублей инвестиций.



– Ввиду ориентации российской экономики на инновационные процессы и высокотехнологичное производство работа с такими стартапами особенно актуальна, – отметила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Инновационный продукт обеспечивает качественный рост эффективности процессов или востребованной рынком продукции. Так мы не просто помогаем молодым предпринимателям и ученым реализовать новые разработки, но и закладываем перспективы их успешной работы в будущем.