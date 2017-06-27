​Глава региона Дмитрий Миронов поручил департаменту охраны объектов культурного наследия оказать содействие Мышкинскому району в подготовке проектно-сметной документации, касающейся ремонта особняка купца Чистова.



С просьбой помочь спасти памятник федерального значения жители Мышкина обратились к врио губернатора во время его рабочего визита в район.



– В Мышкине есть уникальный ансамбль – усадьба купца Чистова. Его главное здание – двухэтажный особняк с мезонином – нуждается в ремонте. Помогите нам сохранить важнейший культурный объект, – попросили главу региона жители.



Они рассказали также, что усадьба построена во второй четверти XIXвека. Она занимает целый городской квартал и состоит из нескольких построек. В главном здании сейчас располагается Опочининская библиотека. Помещения нуждаются в ремонте, серьезной реконструкции требует крыша.



– Особняк – объект культурного наследия федерального значения, но находится в муниципальной собственности. Первое обстоятельство дает право обратиться в федеральную целевую программу «Культура России», рассчитанную на 2012 – 2018 годы, и попытаться привлечь федеральные деньги на ремонт исторического объекта, – сказал Дмитрий Миронов. – Второе обстоятельство требует от администрации района изыскать средства на разработку проектно-сметной документации по всем необходимым видам работ.



Глава региона поручил департаменту охраны объектов культурного наследия взять вопрос под контроль и по готовности проектно-сметной документации обратиться в Министерство культуры РФ с целью включения ремонта бывшего особняка купца Чистова в федеральную целевую программу.



Справка



Усадьба купца Тимофея Чистова, построенная во второй четверти XIX века, занимает целый городской квартал, ограниченный современными улицами Никольской (Пушкина), Нагорной, Угличской.



На территории усадьбы особо выделяется главное здание – двухэтажный особняк с мезонином. В этом доме в 1866 году Чистов, будучи городским головой, принимал цесаревича Александра. В 1870-е годы особняк был продан наследниками городу под больницу. С 1991 года в этом доме располагается Опочининская библиотека, основанная еще в конце XIX века уездным предводителем дворянства Ф.К. Опочининым.



В доме сохранились росписи потолочного плафона и прекрасная коллекция изразцовых печей со скульптурными вставками.