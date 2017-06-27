​27 июня в Угличе на базе центральной районной больницы прошли мероприятия в рамках проекта «Здоровое лето». Они направлены на формирование здорового образа жизни и профилактику различных заболеваний. Создание единой профилактической среды в регионе идет по инициативе врио губернатора Дмитрия Миронова и при поддержке Правительства области.



– Начиная с мая месяца мы проводим акцию «Здоровое лето». Каждый месяц в разных муниципальных районах организуются тематические мероприятия, посвященные профилактике различных неинфекционных заболеваний, – рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Наталья Даниленко. – Май был назван месяцем здорового сердца. Июнь объявлен месяцем отказа от курения. Июль посвящен здоровому питанию. Август – профилактике сахарного диабета. Вообще, именно профилактика сегодня является одним из основных направлений нашей работы. Известно, что предупредить заболевание легче, чем потом лечить.



Открыл программу Дня здоровья в Угличе обучающий семинар для врачей Угличского, Некоузского, Мышкинского, Брейтовского и Большесельского районов. Главные специалисты области, среди которых были главный терапевт департамента здравоохранения и фармации Мария Можейко, главный пульмонолог Николай Поярков, главный эндокринолог Мария Яновская, рассказали собравшимся о заболеваниях, вызываемых курением.



Затем специалистами областного клинического госпиталя и регионального центра медицинской профилактики было проведено комплексное обследование жителей Углича. Также врачи консультировали людей по факторам риска неинфекционных заболеваний, мотивировали их на ведение здорового образа жизни.



Все желающие могли принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе. На прилегающей к местной больнице территории десятки людей приобщились к набирающему популярность в нашей стране виду физической активности.



Справка



Проект «Здоровое лето» реализуется при поддержке департамента здравоохранения и фармации ЯО и направлен на создание единой профилактической среды в рамках программы «10 точек роста».



В течение всего лета для жителей области организуются выездные дни здоровья в муниципальных округах, где проводятся консультации, измеряется артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови.