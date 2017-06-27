​Роль и задачи органов местного самоуправления в реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации обсудили на заседании Координационного совета Ярославской области по вопросам межнациональных отношений, прошедшем 27 июня под председательством врио губернатора Дмитрия Миронова. В мероприятии приняли участие представители администраций муниципальных районов и городских округов области, общественных объединений и религиозных организаций.



– Многие годы Ярославская область является примером стабильности, корректного взаимодействия множества национальных диаспор, проживающих в регионе, – отметил, открывая заседание, Дмитрий Миронов. – Но ослаблять внимание к этой сфере нельзя. В условиях современных геополитических вызовов приоритеты государственной национальной политики должны рассматриваться в самой непосредственной связи с вопросами национальной безопасности государства. Поэтому особенно важно обеспечить сохранение межнационального мира и согласия, поставить преграду распространению этнического и религиозного экстремизма.



Сегодня на территории региона проживают представители более ста пятидесяти этносов. Добиться максимальной эффективности управления процессами межнациональных отношений можно только на основе комплексного межотраслевого и межведомственного подхода, объединив усилия органов государственной власти, правоохранительных органов, институтов гражданского общества, средств массовой информации. О принципиальности вопроса координации органов власти, реализующих государственную национальную политику, говорил на заседании Совета по межнациональным отношениям Президент России Владимир Путин.



Одним из важнейших элементов системы государственной власти, по мнению главы региона, является местное самоуправление. Это самый близкий к населению уровень государственного устройства.



– Именно на местном уровне, в конкретных городах, деревнях, поселках, возникает абсолютное большинство потенциально конфликтных ситуаций и проблем. И именно здесь их можно и нужно эффективно решать, а еще лучше – своевременно предотвращать, – подчеркнул Дмитрий Миронов.



Работа с органами местного самоуправления проводится Правительством области на системной основе, отметили участники заседания. В администрациях всех муниципальных образований региона закреплены ответственные за сферу межнациональных отношений. Для муниципальных служащих департамент общественных связей области организует обучающие семинары, выездные совещания, разрабатываются методические материалы. С 2016 года муниципальные образования разрабатывают комплексные планы мероприятий по гармонизации межнациональных отношений, делая это индивидуально, исходя из специфики своих территорий.



Рассмотрели на заседании и вопросы трудовой миграции. За пять месяцев этого года в регион прибыли более 26 тысяч иностранных граждан.



– Вы прекрасно знаете, что люди, приезжающие в Ярославскую область из других государств, выполняют тяжелую работу, – сказал Дмитрий Миронов. – При этом большинство из них трудятся честно и добросовестно. Наша задача – помочь им адаптироваться в новой для них среде.



Деятельность всех структур власти на местах в этой сфере должна выстраиваться по двум взаимосвязанным векторам: включение иностранных граждан в принимающий социум и улучшение общественного восприятия мигрантов.



Оказать помощь органам власти в этом вопросе могут некоммерческие организации, занимающиеся развитием межнационального сотрудничества и межкультурного диалога. Наиболее активным партнером властей в данной сфере является Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».



Обсуждая поддержку общественных инициатив по гармонизации межнациональных отношений, участники совещания отметили необходимость включения в муниципальные планы мероприятий, предлагаемых местными национально-культурными общественными объединениями организациями. Председатель совета Ярославского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Нур-Эл Хасиев рассказал об удачных примерах взаимодействия общественной организации с муниципальными образованиями за время ее многолетней работы на территории области и пригласил главу региона посетить областной ресурсный центр для национально-культурных общественных объединений.