|27 июня в УКРК «Арена-2000. Локомотив» состоялся губернаторский бал выпускников. На мероприятие по традиции были приглашены лучшие ученики: отличники учебы, призеры всероссийских олимпиад школьников, победители спортивных и творческих соревнований, а также обладатели стобалльных результатов ЕГЭ, всего около 5 тысяч человек. Открыл торжественный вечер глава региона Дмитрий Миронов.
– Сегодня для вас наступил долгожданный счастливый и в то же время грустный день расставания со школой, – обратился к выпускникам Дмитрий Миронов. – В ближайшее время вам предстоит выбор дальнейшего пути. Это очень важный и ответственный момент. Надеюсь, что свое будущее вы свяжете с Ярославским краем. Нашей области нужны грамотные, целеустремленные люди. Именно вы завтра будете развивать экономику, науку, культуру, образование, строить города, прокладывать новые дороги. Мы видим в вас активных и достойных граждан России.
Глава региона пожелал выпускникам доброго жизненного пути и удачи. А лучшим из лучших Дмитрий Миронов вручил награды. Почетные знаки губернатора «За особые успехи в учебе» получили больше 160 человек.
После официальной церемонии состоялась концертная программа – театрализованное представление творческих коллективов Ярославской области.
Завершит вечер дискотека с участием звезд российской эстрады – группы «Братья Грим» и Виктории Дайнеко.
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