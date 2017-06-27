​27 июня в УКРК «Арена-2000. Локомотив» состоялся губернаторский бал выпускников. На мероприятие по традиции были приглашены лучшие ученики: отличники учебы, призеры всероссийских олимпиад школьников, победители спортивных и творческих соревнований, а также обладатели стобалльных результатов ЕГЭ, всего около 5 тысяч человек. Открыл торжественный вечер глава региона Дмитрий Миронов.



– Сегодня для вас наступил долгожданный счастливый и в то же время грустный день расставания со школой, – обратился к выпускникам Дмитрий Миронов. – В ближайшее время вам предстоит выбор дальнейшего пути. Это очень важный и ответственный момент. Надеюсь, что свое будущее вы свяжете с Ярославским краем. Нашей области нужны грамотные, целеустремленные люди. Именно вы завтра будете развивать экономику, науку, культуру, образование, строить города, прокладывать новые дороги. Мы видим в вас активных и достойных граждан России.



Глава региона пожелал выпускникам доброго жизненного пути и удачи. А лучшим из лучших Дмитрий Миронов вручил награды. Почетные знаки губернатора «За особые успехи в учебе» получили больше 160 человек.



После официальной церемонии состоялась концертная программа – театрализованное представление творческих коллективов Ярославской области.



Завершит вечер дискотека с участием звезд российской эстрады – группы «Братья Грим» и Виктории Дайнеко.