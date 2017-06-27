​В Ярославль приехала выставка на колесах «Ноль отходов», организованная международной организацией Гринпис России. Ярославль – 14-ый по счету город, в котором реализуется данный экологический проект.



Ситуация с твердыми коммунальными отходами в Ярославской области и на всей территории России стала основной темой заседания круглого стола, состоявшегося 27 июня в региональном Правительстве. Участие в нем приняли заместитель председателя Правительства области Роман Колесов, руководители профильных департаментов, организаторы проекта «Ноль отходов» и представителями общественности.



– В рамках встречи обсудили ход создания системы единого регионального оператора в нашем регионе, – сообщил Роман Колесов. – Она позволит не только повысить качество обслуживания населения, усовершенствовать систему сбора и переработки твердых коммунальных отходов, но и решить проблему несанкционированных свалок, выявление и ликвидация которых идет в регионе в усиленном режиме. Кроме того, мы получили полезную информацию по организации системы раздельного сбора мусора в других регионах.



Помимо объективных причин, таких как отсутствие регионального оператора ТБО и инфраструктуры для извлечения вторресурсов, в Ярославской области немаловажную роль в образовании мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов играет недостаточное экологическое воспитание населения.



– Мы провели собственное рейтингование 160 городов России по организации раздельного сбора мусора. Ярославль по нашим данным занимает 38 место, – рассказал координатор проекта «Ноль отходов» Гринпис России Александр Иванников. – Это очень хороший результат. Мы учитывали не только инфраструктурные возможности для раздельного сбора мусора, но и степень открытости для населения информации о местах сбора мусора и ртутьсодержащих отходов. Особенно отметили активность общественности в рамках проекта «Сделаем».



По мнению всех участников встречи, проект «Ноль отходов» может привлечь внимание жителей к проблеме и создать дополнительную мотивацию для подготовки и реализации на территории региона проектов по раздельному сбору и переработке мусора. Людям необходимо объяснять, что для достижения результата необходимо объединить усилия органов власти с ответственностью населения.



28 июня на площади Труда с 12.00 до 21.00 все жители города смогут познакомиться с эковыставкой «Ноль отходов».