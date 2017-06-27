​Ярославская область продолжает лидировать по темпам промышленного роста среди субъектов Центрального федерального округа. В январе – мае 2017 года индекс промышленного производства в регионе составил 123,1%.



– Пятый месяц подряд Ярославская область лидирует среди регионов ЦФО по темпам промышленного роста, – подчеркнул врио губернатора Дмитрий Миронов. – Это результат планомерной работы экономического блока Правительства региона. Наши предприятия не только наращивают объемы выпуска, но и осваивают производство новых видов продукции. Кроме того, Правительство области многое делает для возобновления работы предприятий, оказавшихся в тяжелой финансовой ситуации. Благодаря Петербургскому экономическому форуму нам удалось решить проблемы на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева. Вскоре предприятие возобновит работу. Также постепенно налаживается ситуация на рыбинском заводе дорожного машиностроения «Раскат».



Наибольший рост производства в январе – мае текущего года наблюдался в таких отраслях, как производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (в 2,3 раза к уровню января – мая 2016 года), производство готовых металлических изделий (182,9%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (135,5%), производство мебели (131,5%), производство химических веществ и химических продуктов (114,6%), производство пищевых продуктов (114,6%).



Также положительную динамику продемонстрировали предприятия, работающие в сферах производства компьютеров, электронных и оптических изделий, бумаги, кожи, напитков, резиновых и пластмассовых изделий, электрического оборудования и одежды, нефтепродуктов.