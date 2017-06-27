​28 июня на расширенном заседании Правительства глава региона Дмитрий Миронов представил нового директора департамента строительства. Им стал Виктор Неженец.



– Виктор Станиславович работал в финансово-экономических и строительных структурах, был заместителем председателя Правительства Воронежской области, занимал ответственные должности в органах исполнительной власти города Москвы, – сказал, представляя коллегам нового руководителя ведомства, Дмитрий Миронов.



Глава региона отметил, что перед департаментом строительства поставлены серьезные задачи, и пожелал новому руководителю успешной работы.



Справка



Виктор Неженец родился 29 января 1974 года. Окончил Нижегородское высшее военное училище тыла, Российскую академию предпринимательства и Северо-Западную академию государственной службы. Работал в Правительстве Воронежской области, в префектуре Южного административного округа города Москвы, был заместителем префекта в Восточном и Западном административных округах столицы. Занимал должность заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы. С апреля 2016 года руководил ФГКУ «Рослесресурс».