​Тему обеспечения безопасности детей во время летней оздоровительной кампании обсудили 28 июня на заседании Правительства области.



Глава региона сообщил, что всего в рамках летней оздоровительной кампании в этом году на территории области отдохнут более шестидесяти тысяч детей и подростков. Среди них не менее четырнадцати с половиной тысяч – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Из областного бюджета на организацию летнего отдыха ребят направляется более ста пятидесяти миллионов рублей.



– Вопрос организации летнего отдыха затрагивает интересы почти каждой ярославской семьи, в которой есть дети школьного возраста, – отметил Дмитрий Миронов. – Вы знаете, что каждое лето в разных регионах России, к сожалению, случаются всевозможные чрезвычайные происшествия, в которых пострадавшими становятся дети. А виновны в этом всегда взрослые. Задача региональных органов власти и органов местного самоуправления – в рамках своих полномочий сделать детский отдых не только интересным и полезным, но и в первую очередь безопасным.



На территории области создана межведомственная комиссия, в которую входят представители региональных управлений МВД, МЧС, Роспотребнадзора и инспекции труда. Безопасность детской оздоровительной кампании осуществляется в соответствии с согласованными органами исполнительной власти и контрольно-надзорными органами стандартами. По информации начальника управления по социальной и демографической политике Марины Башмашниковой, все организации детского отдыха области прошли комиссионную приемку. С начала работ по подготовке к летней оздоровительной кампании в области проведено более 670 комплексных проверок с участием контрольно-надзорных органов.



Все организации отдыха и оздоровления детей проверены региональным управлением Роспотребнадзора, грубых нарушений санитарного законодательства не выявлено.



УМВД России по Ярославской области проведена проверка сотрудников детских оздоровительных учреждений на наличие неснятой или непогашенной судимости. За каждым детским оздоровительным лагерем закреплен инспекторский состав, осуществляется ежедневный выезд сотрудника. Все лагеря обследованы на предмет антитеррористической защищенности. Организованы охрана, видеонаблюдение и оборудованы тревожные кнопки. С персоналом проведены необходимые инструктажи. Также обязательной проверке подверглись все 1007 транспортных средств и все водители, привлекаемые для перевозки детей к местам летнего отдыха.



В целях предотвращения пожароопасных ситуаций на 11 объектах загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, граничащих с лесными массивами, созданы защитные минерализованные полосы. Загородные детские организации оснащены автоматической пожарной сигнализацией и включены в систему оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



Сотрудниками ГУ МЧС по Ярославской области проведены проверки пожарной безопасности всех организаций. В настоящее время остаются нарушения у двух лагерей. Замечания по оздоровительно-образовательному учреждению «Дружба» будут устранены до 30 июня. Работы по приведению в соответствие с нормативами спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» будут завершены в ближайшее время.



Вопросы комплексной безопасности находятся под постоянным контролем, проверки продолжаются и во время летней оздоровительной кампании, ежедневные доклады предоставляются первому заместителю председателя Правительства Виктору Костину.



– В целях воспитания у детей культуры безопасного поведения, в детских оздоровительных лагерях проходит акция «Территория безопасности», – сообщила Марина Башмашникова. – Специалисты рассказывают ребятам в возрасте от 6 до 13 лет, как вести себя в ситуациях, связанных с пожарами, происшествиями на воде, около железнодорожных путей и автомобильных дорог, как правильно пользоваться электроприборами и как вести себя на природе. Все обучение организовано в форме игры.



В целях профилактики правонарушений в детской и подростковой среде для всех несовершеннолетних, находящихся на различных формах учета, будет организован летний отдых в профильных оздоровительных лагерях, таких как «Алые паруса», «Пламя», «Найди верную дорогу», «Мы вместе», «Школа жизни», «Надежда» и др.



Справка



По состоянию на 28 июня в этом году отдохнуло более 41 тысячи детей, в том числе в загородных лагерях более 10 тысяч несовершеннолетних.



В период проведения детской оздоровительной кампании 2017 года запланировано организовать отдых и оздоровление более 60000 детей области, из них: не менее 14500 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Загородным отдыхом планируется охватить более 20000 детей. В лагерях с дневной формой пребывания будет организован отдых не менее 30000 детей.