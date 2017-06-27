​28 июня на расширенном заседании Правительства были рассмотрены предварительные результаты работы по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Было озвучено, что в этом году распахано и засеяно уже больше 12 тысяч гектаров неиспользуемых земель. По словам главы региона Дмитрия Миронова, несмотря на то, что это составляет около 30% от плана, время для работы еще есть.



– Главным ресурсом региона является земля. В нашей области сейчас имеется 720 тысяч гекта­ров па­хотных земель. Но только половина из них используется по назначению. Такое положение совершенно недопустимо. Поэтому в стратегии развития региона поставлена задача вернуть в оборот неиспользуемые сельхоз­земли, – сказал Дмитрий Миронов. – В текущем году необходимо обеспечить введение сорока тысяч гектаров. Сегодня план выполнен почти на треть. Время для работы еще есть. Мы должны сконцентрироваться на безусловном достижении поставленных задач.



Как было отмечено, Правительство со своей стороны создало условия для работы по превращению заброшенных полей в пашни, сенокосы и пастбища. Сумма господдержки аграриям за ввод в обо­рот неиспользуемых сельхозземель, распаханных и засеянных в текущем году, увеличена до двух тысяч рублей за гектар. Также предусмотрены компенсация части затрат на приобретение техники в размере двадцати процентов ее стоимости и возмещение части затрат на проведение мелиоративных мероприятий.



По словам исполняющего обязанности директора департамента АПК и потребительского рынка Сергея Камышенцева, посевная кампания в этом году выполнена на 102%. Яровой сев произведен на площади почти 82 тысячи гектаров. А это плюс 5% к уровню прошлого года.



Он сообщил также, что лидером среди муниципальных районов по вовлечению в оборот земель является Некрасовский, где план выполнен на 100%. Хорошие показатели в Угличском и Борисоглебском районах. Здесь распахано и засеяно 60% и 45% соответственно от запланированного. Наиболее активно процесс осуществляется на угличском предприятии ООО «Заречье», где было введено в оборот 550 гектаров. Выполнил план даниловский «Агроальянс», перевыполнил – ростовский «Красный маяк». Из запланированных 750 гектаров здесь засеяно 765.



Председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко отметил, что есть и отстающие районы. В частности, темпы ввода заброшенных земель в Пошехонском районе остаются низкими.



– Можно заниматься поиском инвесторов, а можно сидеть и ждать помощи от Правительства, – сказал, обращаясь к главе района Николаю Белову Дмитрий Степаненко. – В Пошехонском районе традиционно выращивался лен, зерновые, у вас приличная кормовая база. Вот и надо заниматься ей. Активнее привлекать к этой работе сельхозпредприятия. В любом случае, планы составлены, они вам известны. Призываю вас сделать все, чтобы выполнить их. Выводы будем делать по итогам года.



Дмитрий Миронов напомнил собравшимся, что неиспользование или нецелевое использование земель влечет налоговые потери местных бюджетов. Законодательство позволяет применить к собственникам заброшенных угодий повышенную ставку в размере полутора процентов от кадастровой стоимости. Меры призваны побудить их использовать земли по назначению.



Глава региона отметил, что в этих условиях возрастает роль контролирующих органов. Полномочия по муниципальному земельному контролю на территории области возложены на органы местного самоуправления. В настоящее время механизм практически не функционирует.



По мнению директора департамента имущественных и земельных отношений Максима Фролова, это обусловлено такими факторами, как низкая квалификация инспекторов, отсутствие единого механизма планирования проверок, недостаточность кадрового и технического оснащения.



За последние полгода под руководством заместителя председателя Правительства Романа Колесова проведены рабочие встречи с главами всех районов, рассмотрены проблемы по вовлечению в оборот крупных земельных массивов.



Дмитрий Миронов поручил профильным ведомствам активизировать эту работу.



– Надеюсь, все понимают, что время, когда Правительство уговаривало собственников земли заняться ее обработкой, прошло, – заключил Дмитрий Миронов.