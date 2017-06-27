​27 июня в Ярославском ЦНТИ состоялся первый региональный форум «Ярославский управдом». Мероприятие, организованное по поручению главы региона Дмитрия Миронова, призвано вовлечь активных граждан в процесс взаимодействия с органами власти и управляющими организациями для более оперативного решения жилищно-коммунальных вопросов.

Форум собрал порядка 300 активных граждан. Они смогли не только озвучить наболевшие проблемы, но и задать злободневные вопросы напрямую заместителю председателя Правительства Виталию Ткаченко, директору департамента государственного жилищного надзора Елене Скоробогатовой, директору департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андрею Лукашову, а также руководителю регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Эдуарду Потапову и представителям ресурсоснабжающих организаций.

– Большинство жителей области недовольны качеством услуг в этой сфере. До конца текущего года во всех районах и городских округах области состоятся встречи управляющих компаний, жителей и властей в формате форума «Ярославский управдом», – отметил Виталий Ткаченко. – На наш взгляд, подобная форма работы – один из наиболее эффективных способов взаимодействия между жителями, управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, представителями местных администраций. Необходимо налаживать это взаимодействие, развивать партнерство, чтобы сделать жизнь наших граждан более комфортной.

На встрече были затронуты вопросы, связанные с актуальными изменениями жилищного законодательства. Были озвучены и претензии к работе управляющих компаний. Жалобы касались таких вопросов, как начисление ОДН, перерасчеты, недостаточная информированность о работе своих управляющих организаций.

– В основание системы управления жилищным фондом поставлен собственник. Именно он несет ответственность за весь свой дом и достижение в нем желаемого уровня безопасности и комфорта. Главное – не молчать, активно пользоваться своими правами, участвовать в деятельности совета МКД, – отметил Андрей Лукашов.

Все озвученные на встрече замечания и предложения были занесены в протокол. Ответы на наиболее актуальные и острые вопросы будут опубликованы на страницах областной информационной газеты «Управдом».

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