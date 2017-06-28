​Торжественная церемония состоялась 27 июня в Ярославле в КЗЦ «Миллениум». Первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин поприветствовал собравшихся, вручил грамоты Федерального агентства по делам молодежи и Губернатора Ярославской области и пожелал победителям и участникам дальнейших творческих успехов.



Премия «Молодежь 76» учреждена с целью формирования гражданской ответственности, высокой социальной активности, а также создания в молодежной среде условий, способствующих формированию активной жизненной позиции.



Организаторы премии получили 61 заявку. Победителей в каждой категории стало двое. Одного определяла компетентная экспертная комиссия. Второй победитель определялся путем народного голосования, в котором приняло участие более 2500 человек.



По признанию членов комиссии, выбирать было нелегко, все участники очень талантливые, и исход борьбы решали десятые доли баллов.



Премии присуждались по трем номинациям:



Для руководителей и лидеров общественных, спортивных, творческих и других объединений любой организационно-правовой формы, в том числе не имеющих статус юридического лица, общественных советов и палат, лидеров общественных движений и органов общественного самоуправления предусмотрена номинация «Лидер объединения».



Физические лица и организации, реализовавшие авторский социальный проект на территории Ярославской области в течение 2016 – 2017 годов, претендуют на премию в номинации «Социальная инициатива».



В номинации «Творческий деятель» награждаются участники и руководители коллективов, клубов и других объединений различных направлений творчества и искусства, члены творческих союзов, организаций и направлений, которые вносят вклад в развитие отрасли молодежной политики. В числе ее подноминаций – лучший хореограф, лучший вокалист, лучший комедиант (сценаристы и актеры КВН, standup-комики), лучший фотограф, лучший видеограф, лучший журналист, лучший корреспондент и лучший дизайнер.



Также в ходе мероприятия были вручены грамоты департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике, благодарственные письма от Государственной Думы РФ, медали от организаторов Всероссийской студенческой весны.



После торжественно церемонии гостей ждал сюрприз - выступление группы Partyphonix.