​Стратегию развития туризма до 2025 года представили на этой неделе главам муниципальных образований, представителям туристической отрасли региона, а также депутатам Ярославской областной Думы на выездном заседании профильного комитета.



Стратегическая цель программы получила звучное название «8 х 5 х 8» – за 8 лет войти в 5 лучших туристических центров страны и привлечь 8 миллионов туристов в год. Достигнуть таких показателей помогут продвижение туристического бренда региона, снижение зависимости от сезонности, повышение уровня сервиса, развитие делового, городского и событийного туризма. Таким образом, туристический поток в области увеличится в 2,5 раза, а ВРП с учетом мультипликативного составит 7%.



– У нас есть достаточно простая альтернатива: или продолжаем работать в своем «маленьком пруду» с существующими продуктами, конкурируем с аналогичными регионами и в итоге неизбежно скоро сдадим свои позиции, или мы будем ориентироваться на лучшие примеры, международные предложения и стандарты качества, искать новые драйверы развития, – отметил советник председателя Правительства области Вадим Прасов. – Для перехода к конкуренции с «высшей лигой» необходимо пересмотреть ряд позиций. Например, в качестве продукта предлагать именно города и территории в целом, а не отдельные достопримечательности. Это потребует много сил и работы, но иного пути качественной пересборки регионального продукта не существует.



Одним из таких структурных проектов является разработка межрегионального маршрута «Большая Волга», предполагающего комплексное развитие водно-круизного туризма в области. Это создание соответствующей гостевой инфраструктуры и обустройство общественных пространств. Более того, это основа для создания крупных туристско-рекреационных и историко-туристских кластеров.



Уже началась реализация масштабного проекта по созданию курортной зоны в европейской части России «Ярославское взморье». Проект предусматривает комплексное развитие территорий Рыбинского района и города Рыбинска, а также Мышкинского района.



Важным аспектом развития туристического бренда станет обеспечение высокой транспортной доступности и оформление в едином стиле точек въезда в область. Продвигать туристические продукты Ярославской области призваны территориальные информационные центры. Ведутся переговоры с дирекцией Северной железной дороги о расположении одного из выездных ТИЦ в здании вокзала Ярославль-Главный.



Организатор фестиваля «Доброфест» Артем Милаков отметил, что в будущем году в России проводится чемпионат мира по футболу. По оценкам экспертов, в России ожидается 3 – 4 миллиона туристов на FIFA-2018. Это дает стимул искать новые пути привлечения футбольных туристов на территорию области. Также он подчеркнул необходимость сосредоточиться на деловом туризме в Ярославле.



– В Ярославле существуют некоторые проблемы с транспортной инфраструктурой, в частности с аэропортом, что влияет на решения о проведении деловых мероприятий на территории региона, – сказал Артем Милаков. – Однако мы способны принимать крупные форумы. Потенциал Ярославской области с точки зрения проведения деловых событий недооценен.



– Показателями, свидетельствующими о достижении заявленных целей, будут рост числа туристов и экскурсантов, повышение доли ночующих туристов, увеличение среднего чека и в целом вклада туризма в экономику региона за счет устойчивого развития территорий, – прокомментировала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Уверена, что общими усилиями мы сможем реализовать все богатство туристического потенциала Ярославской области и сделать наш регион местом, куда хочется приезжать и где хочется жить.