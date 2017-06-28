​Более 10 тысяч услуг для бизнеса предоставили многофункциональные центры Ярославской области за шесть месяцев текущего года. В их числе услуги Федеральной Корпорации МСП.



– В МФЦ организовано предоставление 61 государственной и муниципальной услуги для бизнеса, – рассказал директор департамента информатизации и связи Ярославской области Михаил Городилов. – Наиболее востребованы среди предпринимателей услуги Росреестра – на них приходится 95% от общего числа услуг, оказанных этой категории заявителей. Благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве между Корпорацией МСП и ГАУ ЯО «МФЦ» Ярославские предприниматели могут получить все семь услуг, оказываемых Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, во всех многофункциональных центрах и офисах региона.



Предприниматели могут обратиться в любой центр «Мои Документы» для получения информации из Корпорации МСП об имеющемся свободном недвижимом имуществе, участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг конкретных заказчиков.



Кроме того, представители бизнеса смогут получить все необходимые сведения о формах и условиях финансовой поддержки, предоставляемой Корпорацией МСП, сведения о тренингах по программам обучения корпорации и об электронной записи на их участие, а также информацию об объемах номенклатуры закупок конкретных и отдельных заказчиков.



Одной из самых полезных услуг для предпринимателей стал бизнес-навигатор МСП, который является незаменимым помощником для тех, кто хочет открыть или расширить свое дело. С помощью бизнес-навигатора можно рассчитать примерный бизнес-план, найти оптимальные условия кредита, оформить гарантию, узнать о мерах поддержки, подобрать в аренду помещение, быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков. Зарегистрироваться на портале бизнес-навигатора желающим помогут специалисты МФЦ.



Более подробно ознакомиться с услугами можно на сайте www.mfc76.ru.