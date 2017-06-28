​В рамках работы по благоустройству зоны Юноско в Ярославле начался ремонт стен ансамбля Спасо-Преображенского монастыря.



– Капитальный ремонт стен монастыря производился в конце 50-х годов прошлого века. Сегодня рабочие приступили к, так называемым, поддерживающим видам работ. Будет произведена очистка поверхностей стен. Затем строители загрунтуют и покрасят их, – рассказал главный архитектор области Михаил Кудряшов. – Работы планируется завершить к концу лета.



Как отметила директор ярославского музея-заповедника Наталия Левицкая, стены давно нуждались именно в косметическом ремонте.



– Состояние стен монастыря вполне удовлетворительное. Однако очень заметна накопившаяся со стороны оживленной магистрали грязь, – сообщила Наталья Левицкая. – Туристически привлекательный объект не должен иметь неприглядный вид. Поэтому реставраторы начали работу с очистки самых загрязненных участков.



По словам Михаила Кудряшова, реализация проекта в целом идет согласно установленным срокам. В еженедельном режиме проводятся рабочие совещания. Со стороны Правительства региона осуществляется строгий контроль.



Напомним, на благоустройство зоны ЮНЕСКО благодаря подписанному между врио губернатора Дмитрием Мироновым и мэром столицы Сергеем Собяниным соглашению выделено 600 миллионов рублей. Уже начались реставрационные работы в Кирилло-Афанасиевском монастыре, ведется ремонт ансамбля Дома Губернатора, фасадов жилых домов.



Всего в Ярославле будет приведено в порядок порядка 50 объектов культурного наследия федерального, регионального и муниципального значения. Среди них - церковь Ильи Пророка, усадьбы Матвеевских и Шишонкова, склады Крохоняткиных. В планах – работы по ремонту дорог и тротуаров, а также реконструкция четырех скверов. Будут обновлены фасады регионального Правительства, Ярославской областной Думы и других зданий.