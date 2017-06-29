29 июня в детском оздоровительном лагере «Молодая гвардия» прошла акция «Территория безопасности». Ее цель – воспитать у детей культуру безопасного поведения в различных условиях. Мероприятие организовано региональным Правительством совместно с территориальными представительствами и подразделениями таких федеральных ведомств, как МВД, МЧС, ГИБДД и других. В течение всего лета в крупнейших загородных детских учреждениях проходят обучающие занятия в режиме тематических станций.



– В игровой интересной форме ребятам рассказывают о важнейших вещах – правилах поведения в различных ситуациях и обстоятельствах. Сегодня дети узнали основы пожарной и электробезопасности, с ними поговорили о безопасном поведении на автомобильной и железной дорогах, на водных объектах, – рассказала заместитель начальника управления по социальной и демографической политике Правительства области Наталья Кабанова. – В мероприятиях приняли участие все 368 ребят, отдыхающих сейчас в лагере.



Акция проходит уже третий год. И с каждым разом количество представителей различных структур и ведомств, желающих принять в ней участие, становится все больше. В этом году к мероприятиям присоединились сотрудники Госнаркоконтроля. Они рассказывают детям о вреде табакокурения и алкоголя.



В июле акция «Территория безопасности» пройдет в лагерях имени А. Матросова и имени М. Горького, расположенных в Ярославском районе.