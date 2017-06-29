​Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорт проекта «Сохранение и восстановление реки Волги» (рабочее название – «Чистая Волга»). Ярославская область стала его инициатором, предложив Минприроды России включить в проект 76 мероприятий.



В первую очередь речь идет о реконструкции систем холодного водоснабжения, напорных канализационных коллекторов и очистных сооружений канализации. В Ярославской области большинство очистных сооружений действительно требует полной модернизации с изменением технологии очистки. Сегодня их средний физический износ составляет 75%. Строительство и модернизация очистных сооружений в регионе ведутся низкими темпами из-за недостаточного финансирования.



– Важность сбережения уникальных природных символов России, в том числе Волги, Президент Владимир Путин отметил в декабре в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию, – сказал врио губернатора Дмитрий Миронов. – Ярославская область выступила инициатором масштабного федерального проекта, направленного на улучшение экологического состояния Волги, восстановление и сохранение природной среды и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Последнее особенно важно. На сегодняшний день очистные сооружения в регионе изношены на 75 процентов. Неочищенные стоки попадают прямо в Волгу и другие реки. Причем эта ситуация характерна не только для Ярославской области. Ряд регионов, по территории которых протекает Волга, имеют аналогичные проблемы. Поэтому мы должны объединить усилия и вместе сохранить одно из главных достояний России.



Проект уже получил поддержку не только на федеральном уровне, но и у глав субъектов, которые намерены принять участие в его реализации. Волжским регионам было предложено подписать соглашение о координации действий на площадке Ярославской области как географического центра Волги и инициатора программы, а также создать рабочую группу по дальнейшей реализации проекта.



В проект «Чистая Волга» также вошли мероприятия по берегоукреплению участков Горьковского водохранилища и ликвидации накопленного вреда окружающей среде. В Ярославской области есть два объекта накопленного экологического вреда, представляющих опасность загрязнения акватории Волги. Это, во-первых, так называемые «зеленые масла» – сырье старого сажевого завода, которое хранилось в открытых земельных котлованах, не имеющих достаточной герметичности. В результате грунт и грунтовые воды на площадке оказались насыщены нефтепродуктами. Особую тревогу вызывает тот факт, что площадка расположена на берегу Волги, в километре от водозабора города Ярославля.



Вторая нашумевшая экологическая проблема региона – кислогудронные пруды Ярославского НПЗ им. Менделеева в Тутаевском районе. Кислые гудроны – отходы второго класса опасности. В случае перелива через верх защитной дамбы содержимого прудов-накопителей может возникнуть чрезвычайная ситуация, связанная с загрязнением рек Печегды и Волги, ниже по течению которой находятся водозаборы Ярославля.



После утверждения паспорта проекта будет разработан детальный план реализации мероприятий, рассчитанных на 2017 – 2025 годы. Предварительный бюджет приоритетного проекта «Чистая Волга» составляет 227,4 миллиарда рублей. Из них 89,8 миллиарда – средства федерального бюджета, 38,6 миллиарда – региональных бюджетов, 99 миллиардов – внебюджетные средства. Из бюджета Ярославской области на реализацию всех предусмотренных программой мероприятий необходимо выделить 2,9 миллиарда рублей.