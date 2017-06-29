​На базе одного из ярославских фермерских хозяйств началось выращивание балтийского сига. Благодаря полученному гранту по региональной программе поддержки начинающих фермеров предприятие уже успешно производит радужную форель. Проект запущен в 2013 году. Через три года было получено 13 тонн товарной рыбы. В следующем году планируется увеличить этот показатель до 50 тонн.



– Крестьянско-фермерское хозяйство Михаила Атаманова не случайно выбрано в качестве производственной площадки для выращивания сиговых видов рыб, – отметил исполняющий обязанности директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сергей Камышенцев. – У его работников есть и необходимый опыт, и производственные мощности. Глубина в садках доходит до 14 метров. Это позволяет выдерживать необходимый температурный режим.



Сотрудники хозяйства рассказали, что рыбопосадочный материал для выращивания сиговых видов рыб в объеме тысячи мальков был приобретен в Научном центре по генетике и селекции рыб, расположенном в поселке Рыбное Московской области. Реализация проекта позволит увеличить объемы производства товарной рыбы.



Развитие новых направлений в АПК – одна из задач, поставленных врио губернатора Дмитрием Мироновым в рамках реализации стратегии развития региона «10 точек роста». В связи с наличием большого количества водных объектов (их площадь составляет порядка 4 тысяч квадратных метров) Ярославская область считается перспективной территорией для развития аквакультуры. Однако в настоящее время потребность населения в рыбе регион обеспечивает лишь на 3,5%. Врио губернатора поставил задачу к 2020 году увеличить этот показатель до 14%.



В связи с этим на территории региона по направлению товарного рыбоводства реализуются три инвестиционных проекта.



Пошехонский рыбозавод готовится к запуску полносистемного производства товарной форели объемом 500 тонн в год. Размер инвестиций составит 484 миллиона рублей.



Институт агроэкологии и биотехнологии собирается построить в области индустриальный рыбный комплекс производительностью 5000 тонн живой рыбы в год.



У деревни Борок Рыбинского района появится производственный комплекс аквакультуры полного цикла. Проектные мощности производства товарной рыбы составят до 1000 тонн в год лососевых пород, 100 тонн осетровых пород, 2 тонны черной икры. Срок реализации проекта – 2017 – 2022 годы.



Справка



Сиговые – довольно многочисленная группа ценных промысловых рыб с отличными вкусовыми качествами, запасы которых можно умножить путем искусственного разведения.



Интенсивность роста сига связана с наличием кормов, температурой воды в водоеме и содержанием в ней кислорода. Ему требуется чистая и наполненная кислородом вода. Оптимальная температура для товарного производства – 11 – 17 градусов. Сиговые хорошо переносят недлительный прогрев воды до 25 градусов. К семейству сиговых относятся чир, муксун, нельма, омуль, сиг проходной и др. Самым популярным является сиг проходной.



В составе вкусного и нежного мяса сиговых содержатся не только жиры и белки, но и такие важные микроэлементы, как молибден, хлор, никель, фтор, цинк и хром, а также витамины.



Калорийность мяса сига составляет 88 ккал на 100 г.