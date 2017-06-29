​28 июня первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин провел заседание координационного совета по делам инвалидов. На совещании была презентована единая карта доступности объектов для людей с ограниченными возможностями. Карта создана на базе Геопортала Ярославской области (gis76.ru).



Единая карта доступности представляет собой интернет-сайт с графическим отображением объектов городской инфраструктуры. В соответствии с требованиями Министерства труда и социальной защиты РФ на карте должна размещаться актуальная информация. С этой целью в 2016 году была проведена работа по оценке текущего состояния доступности для маломобильных групп населения 3130 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Мониторинг проводился с участием представителей общественных организаций инвалидов, по его итогам были актуализированы паспорта доступности объектов.



– Создание специализированного слоя категории «Доступная среда» и размещение карты доступности объектов для инвалидов на Геопортале области позволило обеспечить интеграцию с федеральным порталом «Жить вместе», – рассказал директор департамента информатизации и связи региона Михаил Городилов.



На настоящий момент в разделе «Доступная среда» размещена информация о 2849 объектах.



– В рамках реализации проекта по модернизации системы «Доступная среда» было проведено обучение специалистов органов государственной власти и местного самоуправления, – сообщил первый заместитель директора департамента труда и социальной поддержки населения Дмитрий Аминов. – Это позволит поддерживать данные в актуальном состоянии.



В ближайшее время планируется подписание трехстороннего соглашения о взаимодействии между региональным департаментом информатизации и связи, Ярославским государственным педагогическим университетом им. К.Д. Ушинского и ООО «ГЕА РУ Си-Ай-Эс». В его рамках студенты вуза соберут информацию о доступности объектов социальной инфраструктуры в коммерческом секторе Ярославля. Данные будут опубликованы в автоматизированной информационной системе «Доступная среда» и на Геопортале области.



Справка



Геопортал активно используется ведомствами региона. На ресурсе размещено более полутора миллионов картографических объектов, около 2 тысяч тематических слоев, как публичных, так и для служебного пользования. В том числе это аптеки и медицинские учреждения, школы и детские сады, инвестиционные площадки, предоставляемые земельные участки, схема территориального планирования Ярославской области, избирательные участки, зоны покрытия сотовой связи 2G/3G/4G и многое другое.



В 2016 году на Геопортале Ярославской области была размещена информация о 816 объектах культурного наследия. К юбилею области в рамках региональной программы «Обустроим область к юбилею!» на Геопортале была организована публичная площадка с данными об объектах по благоустройству дворов, дорог, спортивных площадок и домов культуры, включая фотоотчеты.