​29 июня в Ярославле состоялся круглый стол «Стратегии выхода на внешние рынки для российских предприятий. Перспективы сотрудничества между российскими и румынскими предприятиями. Особенности выхода на румынский рынок». В конференц-зале Ярославской торгово-промышленной палаты собрались руководители инвестблока регионального Правительства и ЯрТПП, представители деловых кругов Румынии, президент ТПП Прахова Аурелиан Гогулеску, председатель комиссии Московской ТПП по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Румынии Анатолий Лебедев, а также руководители крупных предприятий и компаний малого и среднего бизнеса Ярославской области.



Открывая мероприятие, президент Ярославской ТПП Сергей Кузенев отметил рост интереса Румынии к сотрудничеству с Россией в последний год. Это направление становится приоритетным.



– Между нашими странами всегда существовала традиция сотрудничества. И мы хотим развивать двусторонние отношения. Дальнейшее знакомство с нашими рынками позволит наладить новые контакты и развивать бизнес в обеих странах, – заявил Аурелиан Гогулеску. – Наша торгово-промышленная палата готова стать надежным партнером ярославских компаний для входа в Румынию.



По данным статистики, торговля между Россией и Румынией в I квартале 2017 года активизировалась, товарооборот между странами увеличился на 62,47% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Экспорт России в Румынию в I квартале 2017 года увеличился на 86,11%. У Ярославской области с Румынией также существуют долгие и прочные экономические и культурные связи. Свою продукцию в Румынию экспортируют Ярославский технический углерод, «Славнефть», «Технофлекс», «Продест» и другие предприятия.



– Правительство области уделяет серьезное внимание развитию внешнеэкономической деятельности региона. Мы заинтересованы в развитии международного инвестиционного сотрудничества, привлечении иностранных инвесторов к реализации проектов на Ярославской земле, – сообщила заместитель директора регионального департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Одним из приоритетных направлений работы Правительства является поддержка экспортно ориентированных, в том числе малых и средних, предприятий области, расширение возможностей предпринимателей в сфере международного сотрудничества, содействие продвижению их продукции на новые рынки и повышение экспортного потенциала региона в целом. Мы совершенствуем и развиваем систему поддержки бизнеса, дополняем ее новыми элементами. В настоящий момент активную работу ведет Центр экспорта Ярославской области.



После презентаций инвестиционных возможностей Румынии и Ярославской области участники круглого стола перешли к обсуждению перспектив сотрудничества между российскими и румынскими предприятиями, а также к индивидуальному общению в формате биржи контактов. Заинтересованность в работе с румынскими предприятиями выразили около 10 ярославских компаний, в том числе «Русские краски».