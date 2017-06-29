​29 июня представители регионального Правительства приняли участие во Всероссийском совещании, посвященном вопросам организации летнего отдыха детей и подростков. Встреча состоялась в режиме видеоконференции. От нашей области в ней приняли участие представители департамента образования, управления по социальной и демографической политике, а также уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.



Под руководством уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой участники обсудили ход летней кампании и реализацию мероприятий по профилактике чрезвычайных происшествий.



В Ярославской области в рамках летней кампании этого года открыли свои двери 24 загородных, 468 дневных, 17 палаточных, 26 профильных и 28 лагерей труда и отдыха. Все организации прошли соответствующую комиссионную приемку. По информации, предоставленной начальником управления по социальной и демографической политике Мариной Башмашниковой, в июне в загородных лагерях уже отдохнули более трех тысяч юных ярославцев.



Всего этим летом будет организован отдых более шестидесяти тысяч детей. Более 20 тысяч отдохнут в загородных лагерях. Около 30 тысяч ребят проведут каникулы в пришкольных лагерях.



Подводя итоги совещания, главный детский омбудсмен заявила: безопасность и доступность должны являться девизом летних каникул. Необходим строгий контроль не только за работой загородных лагерей, но и за зонами детского отдыха в городах. Было отмечено, что летние месяцы дети должны провести максимально безопасно, интересно и с пользой для здоровья.