​С 1 июля жители поселков Константиновский, Петровское, Красные Ткачи и Семибратово смогут получать услуги Росреестра в местных офисах «Мои Документы». Раньше людям приходилось ездить в города – в Ярославль, Ростов и Тутаев.



– Сейчас около 80 процентов услуг в МФЦ составляют услуги Росреестра, – отметила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – Наша задача – создать равные возможности по доступности и комфортности для получения услуг всем жителям области, в том числе проживающим в сельской местности.



МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов по основным государственным услугам Росреестра: постановке на кадастровый учет, регистрации прав на недвижимое имущество, единой процедуре кадастрового учета и регистрации прав, предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости.



За первое полугодие 2017 года специалистами МФЦ в Ярославской области было принято около 180 тысяч заявлений о предоставлении услуг Росреестра, из них больше 120 тысяч – по осуществлению регистрации прав.



Справка



Сеть центров «Мои Документы» – один из механизмов повышения качества и доступности оказываемых государственных услуг населению. Обратившись за услугами в «Мои Документы», заявители получают ряд существенных преимуществ, главное из которых – работа по принципу одного окна.



МФЦ – это разветвленная сеть, где 21 филиал и 19 обособленных подразделений оказания государственных услуг обслуживают все муниципальные районы Ярославской области. С информацией об адресах офисов МФЦ и режиме работы граждане могут ознакомиться на сайте www.mfc76.ru.