Девять несанкционированных свалок общим объемом 46 кубометров ликвидировано на территории Октябрьского сельского поселения Некоузского района. Работы по устранению нарушений проводились администрацией поселения в соответствии с выданными региональным департаментом охраны окружающей среды и природопользования предписаниями. Инспекторы департамента обнаружили места незаконного размещения ТБО во время рейдов, проведенных в рамках Дней защиты от экологической опасности.



– С начала года сотрудниками департамента уже выявлено 252 места несанкционированного размещения отходов и мусора общим объемом 13154 кубических метра, – рассказал директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов. – Работа по выявлению свалок, обеспечению их ликвидации и установлению нарушителей активно продолжается. До конца года запланировано проведение порядка 170 рейдовых обследований.



Для повышения эффективности работы по выявлению несанкционированных мест размещения ТБО департамент охраны окружающей среды и природопользования активно взаимодействует с общественностью. При планировании маршрутов обследования специалисты используют информацию сайта «Интерактивная карта свалок». Этот ресурс создан Общероссийским народным фронтом в рамках экологического проекта «Генеральная уборка». Кроме того, сотрудники департамента учитывают информацию, поступающую на телефон горячей линии (4852) 40-02-06.