​В Ярославской области определено пять земельных участков, на которых будут построены многофункциональные спортивные комплексы по программе «Газпром – детям». Решение было принято 29 июня в ходе рабочей встречи заместителя генерального директора по капитальному строительству компании «Газпром» Вадима Наваенко и директора регионального департамента имущественных и земельных отношений Максима Фролова.



– Строительство пяти многофункциональных ФОКов и двадцати пришкольных спортивных площадок стало возможным благодаря перезагрузке отношений между «Газпромом» и Правительством Ярославской области, – подчеркнул врио губернатора Дмитрий Миронов. – В апреле этого года мы встречались с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, договорились о дальнейшем сотрудничестве. Ярославская область взяла на себя серьезные обязательства по погашению долгов за природный газ. «Газпром», в свою очередь, готов инвестировать в регион беспрецедентные суммы. Развитие массового спорта, в том числе детского – одно из ключевых направлений нашего сотрудничества. Спорт способствует не только укреплению здоровья, но и гармоничному развитию личности. Я часто общаюсь со спортсменами, их тренерами. В регионе по-прежнему остро ощущается нехватка спортивной инфраструктуры. Уверен, новые спорткомплексы будут востребованы у жителей.



В Дзержинском районе Ярославля будет возведен Дворец спорта с бассейном, катком и универсальным спортивным залом. Во Фрунзенском районе «Газпром» построит специализированный адаптивный центр, приспособленный для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов и маломобильных групп населения. В Угличе и Переславле-Залесском появятся ФОКи со спортзалами и бассейнами, а в поселке Семибратово Ростовского района – комплекс с универсальным спортивным залом.



Вадим Наваенко сообщил, что уже в этом году на территории отведенных под спортивные объекты земельных участков будут проводиться подготовительные работы, а с 2018 года начнется строительство.



– Уже с конца 2019 объекты будут вводиться в эксплуатацию и передаваться в собственность области и муниципальных образований, – рассказал Вадим Наваенко.



Максим Фролов пояснил, что предоставление земельных участков в аренду без торгов стало возможным после того, как в апреле была принята новая редакция закона Ярославской области №14-з «Об отдельных вопросах предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».



Строительство новых объектов позволит увеличить региональную сеть до 250 физкультурно-спортивных клубов, действующих во всех населенных пунктах Ярославской области, а также существенно, примерно на 35 тысяч – число детей, подростков, молодежи, занимающихся физической культурой и спортом.