​29 июня в Ярославле в городском концертном зале «Вознесенский» состоялся региональный тур международного конкурса «Серебряная нить – 2017».



В мероприятии традиционно приняли участие портные-любители и профессионалы, а также учащиеся швейных учебных заведений, всего около 70 человек из всех районов области.



Участники состязались в нескольких категориях: «Портные-любители», «Учащиеся профильных учебных учреждений», «Профессионалы» и др. Участники с изделиями в этнотехнике соревновались в категории «Исторический костюм». А те, кто представил на суд жюри владение печворком, вязанием, вышивкой, бисероплетением, были объединены категорией «Специальные техники».



Цель мероприятия – повышение мастерства портных, содействие развитию их предпринимательской деятельности или последующему трудоустройству. Конкурс имеет и социальную направленность. Традиционно в нем участвуют воспитанники детских домов, интернатов, инвалиды, представители малообеспеченных семей, безработные.



Конкурс проводится в три этапа. Отборочные туры уже позади. Они проводились с 1 апреля по 10 июня в десяти районах области. В них приняли участие более 200 человек из Ярославля, Рыбинска, Данилова, Переславля-Залесского, Гаврилов-Яма, Тутаева, Ростова, Углича, Пошехонья, а также из Борисоглебского, Некоузского и Мышкинского районов.



Вторым этапом стал финал регионального конкурса. Его победители представят Ярославскую область на суперфинале международного конкурса, который пройдет в октябре этого года в Доме моды Зайцева в Москве.



Справка



Конкурс стал стартовой площадкой в творческой карьере для многих известных модельеров и дизайнеров. По результатам предыдущих лет портные-любители и профессионалы нашей области неоднократно завоевывали высшие награды во всех номинациях на международном суперфинале в Москве.



Победительница международного конкурса «Серебряная нить – 2009» Жанна Варахтина из Ярославля работает ведущим декоратором у Валентина Юдашкина. Многократный победитель конкурса Владимир Голубев из Тутаева регулярно представляет нашу страну во Франции на международных выставках. Людмила Рыбакова из Рыбинска является официальным партнером российско-швейцарского издательского дома «Эдипресс-Конлига».