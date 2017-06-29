​Региональная тренировка по определению лесопатологического и фитосанитарного состояния лесных насаждений прошла на территории государственного лесного фонда в ГКУ ЯО «Брейтовское лесничество». Участие в ней приняли представители регионального департамента лесного хозяйства, арендаторы лесных участков, лесопатологи Ярославской и Тверской области.



Сотрудники филиала ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Тверской области» представили ярославским коллегам свои наработки по улучшению навыков в сфере защиты лесов. Обмен опытом происходил в процессе теоретического и практического блоков тренировок.



Особенно опасны для насаждений вредители и болезни леса. Многие из них вызывают разрушение древесины. В результате дерево падает, а вредители распространяются на соседние растения.



– Зачастую при определении поврежденных и погибших насаждений, а также необходимых объемов санитарно-оздоровительных мероприятий, возникают спорные вопросы, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Проведение подобных совместных тренировок на лесной территории позволяет специалистам выработать единое мнение и более эффективно реализовывать мероприятия по охране леса.



Тренировки проходили непосредственно на лесных участках, имеющих наиболее характерные признаки повреждения вредителями и болезнями леса, такими как короед-типограф, корневая губка, опенок осенний. Все эти вредители и болезни леса оказывают сильное влияние на фитосанитарное состояние лесных насаждений. Нередко они могут стать причиной гибели значительных площадей лесных насаждений.