​Исполняющим обязанности директора департамента транспорта Правительства Ярославской области назначен Евгений Моисеев. Выпускник Голицинского военного института пограничной службы России Евгений Анатольевич имеет большой опыт работы на ответственных должностях в дорожных структурах. Работал в Государственной компании «Автодор», а также в Государственном казенном учреждении «Дирекция дорожного строительства» Главного Управления дорожного хозяйства Правительства Московской области.



Справка



Евгений Моисеев родился 13 октября 1977 года. Имеет диплом Голицинского военного института пограничной службы России. Окончил Академию Федеральной Службы безопасности России, а также Московскую Академию государственного и муниципального Управления. В должности заместителя начальника пограничной заставы нес службу в 95ом Пограничном отряде Калининградского регионального управления. ​В государственной компании «Автодор» занимал должность помощника генерального директора. С июля 2016 года работал в ГУ «Дирекция дорожного строительства» Главного Управления дорожного хозяйства Правительства Московской области. Евгений Моисеев женат, имеет дочь.