​Комиссия Минэкономразвития РФ одобрила проект организации в Тутаеве территории опережающего социально-экономического развития. Ожидается, что соответствующее постановление Правительства РФ будет подписано в ближайшее время.



– Это большой шаг для региона, – отметил глава региона Дмитрий Миронов. – Организация ТОСЭР в моногородах – это качественное развитие таких территорий, укрепление их экономического потенциала, повышение уровня жизни населения. Предприниматели, получившие статус резидентов ТОСЭР, получают возможность успешно реализовывать инвестиционные проекты в условиях существенных налоговых льгот. А это, безусловно, положительно сказывается на инвестиционной привлекательности региона.



Организация ТОСЭР в Ярославской области ведется по поручению врио губернатора Дмитрия Миронова в рамках реализации стратегии «10 точек роста». Инвестблок Правительства области разработал и направил в Минэкономразвития проекты по трем городам – Тутаеву, Гаврилов-Яму и Ростову. Две оставшиеся заявки пока находятся на рассмотрении.



Решение о создании ТОСЭР Минэкономразвития вынесло еще по 8 моногородам в Челябинской, Калужской, Саратовской, Тамбовской, Рязанской областях, Ставропольского края, Республики Удмуртия и Мордовии. Все проекты предусматривают создание в моногородах не менее 13 тысяч постоянных рабочих мест и привлечение порядка 50 миллиардов рублей инвестиций за 10 лет.