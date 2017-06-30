​30 июня в Ярославле начала работу XVII международная конференция «Высокие технологии в диагностической и оперативной эндоскопии пищеварительной системы». Мероприятие проводится при поддержке Правительства региона. С приветственным словом к собравшимся обратился первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин.



– Ярославская область прошла большой путь в развитии эндоскопии, и то, что конференция проходит именно у нас, еще и признание ярославской школы, – сообщил Виктор Костин. – Наши молодые специалисты одни из лучших в России, их знания не уступают знаниям коллег из других регионов. Они учились в ведущих мировых центрах, поэтому жителям нашей области сегодня доступны высокотехнологичные операции и исследования. И мы будем продолжать поддерживать такие события и международные обмены, потому что оборудование, технологии меняются. И новый опыт мы можем применить в онкологии. Сегодня активно работаем над тем, чтобы в регионе все-таки появился новый онкологический корпус, где будет сосредоточено лучшее из того, чем располагает мировая медицина.



Конференция организована для врачей-эндоскопистов, хирургов, онкологов, гастроэнтерологов, интернов из России, Японии, Италии, Испании, Германии, Англии, Казахстана, Беларуси, Узбекистана. Лекции и операции проводят ведущие международные и российские эксперты в области гастроэнтерологии, онкологии и эндоскопии.



На протяжении двух дней специалистов познакомят с новыми методиками диагностической и лечебной эндоскопии пищеварительной системы. Пройдут живые демонстрации операций из отделения эндоскопии Ярославской областной онкологической больницы. Такой формат мероприятия позволит врачам совершенствовать свои навыки в эндоскопии и детально изучить работу нового оборудования.



Кроме того, в рамках конференции будет организован чемпионат по колоноскопии. Он пройдет на специальном тренажере в два этапа. Финал состоится в эндоскопическом учебном центре ЯГМУ завтра.



Международные эксперты более семи лет оказывают практическую помощь российским специалистам. При поддержке Правительства региона с университетом города Канадзавы (Япония) в 2009 году подписан договор о сотрудничестве. Ежегодно в Японии бесплатно обучаются 2 – 3 ярославских врача. Кроме того, японские профессора проводят ежегодные курсы обучения в Ярославле. С 2014 года заключен договор о сотрудничестве с университетом Флоренции. В 2016 году ректором ЯГМУ профессором А.В. Павловым подписано соглашение о развитии в нашей области нового направления – панкреатобилиарной эндоскопии – при поддержке ведущих специалистов из Испании.