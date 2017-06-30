​По данным Ярославского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» с 18.00 30 июня по 18.00 1 июля в Ярославской области ожидаются осадки в виде сильного дождя, грозы с усилением ветра порывами до 15 – 20 м/с.

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями низменных участков местности, затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, техногенных пожаров, повреждением (обрывом) линий электропередачи и связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, засором ливневых стоков и дренажных систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.

Будьте внимательны и осторожны!

Главное управление МЧС России по Ярославской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону 112. Также продолжается круглосуточная работа единого телефона доверия: 8 (4852) 79-09-01.

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