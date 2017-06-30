​На площади Юности завершены строительно-монтажные работы по установке фонтана. Его реконструкция ведется в рамках благоустройства всей площади. Напомним, проект был инициирован главой региона Дмитрием Мироновым.



– Проект благоустройства площади Юности реализуется по поручению Дмитрия Миронова. На данный момент работы ведутся строго в соответствии с графиком, сегодня завершены строительно-монтажные работы по установке самого фонтана – сообщил главный архитектор региона Михаил Кудряшов. – Теперь предстоит деятельность, связанная с оформлением территории. Пешеходная поверхность фонтана будет выложена безопасной нескользящей гранитной плиткой, специалисты установят светомузыкальное оборудование.



Фонтан дважды в день в вечерние часы будет радовать жителей и гостей города сорокаминутным светомузыкальным представлением. Высота струй будет достигать семи метров. Репертуар жители области выбрали сами. На сайте регионального Правительства и в социальных сетях был организован опрос. Большинство проголосовало за классику.



– Главное – это доступность и открытость фонтана. Не будет никаких чаш и бордюров, – заметил Михаил Кудряшов. – Также учтены интересы и жителей близлежащих домов. Со специалистами проработан вопрос направления звука от зданий.



Управление фонтаном будет осуществляться из подземного технического помещения. Сейчас туда заведено оборудование, идет монтаж коммуникаций.



В ближайшее время строители приступят и к другим видам работ по благоустройству площади. Здесь будет отремонтировано и частично заменено тротуарное покрытие, обновлены газоны, появятся новые цветники, фонари, малые архитектурные формы, детская площадка.



Завершить работы планируется в августе.



Финансирование проекта осуществляется за счет средств Фонда содействия развитию Ярославля.