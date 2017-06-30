​30 июня в Ярославле состоялась официальная презентация первого образца уникального сыра, произведенного мастерами ремесленной сыроварни Марии Коваль. Особенность рецептуры заключается в использовании при его производстве молока выведенной в конце XIX века специально для сыроделия ярославской породы.



– Сегодня мы присутствуем на презентации нового сыра, – сказал заместитель председателя Правительства Валерий Холодов. – «Гранд Ярославия» – это чисто ярославский бренд. Сыр сделан из молока коров местной породы. Он очень качественный, сварен без добавления вредных веществ и пальмового масла. Надеемся, что этот сыр станет известен и за пределами нашего региона.



Валерий Холодов рассказал, что подготовка к очередной Всероссийской агропромышленной ярмарке идет уже полным ходом. Он напомнил, что в прошлом году настоящим открытием мероприятия стал новый органический кисломолочный ярославский продукт – угурт.



– В этом году мы считаем целесообразным представить на выставке несколько новых продуктов, один из них презентован сегодня, – отметил Валерий Холодов.



Также в настоящее время по поручению главы региона Дмитрия Миронова прорабатывается вопрос создания сырного кластера. Обсуждаются варианты торговых марок, которые бы гарантировали качество продукции. К выбору знака, который станет визитной карточкой сырного кластера нашего региона, будет привлечена общественность.