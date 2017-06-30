​30 июня на Центральном городском пляже Ярославля прошла акция по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период. Ее участники получили информацию о правилах поведения на воде и о мерах по предотвращению несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций.



– Эта акция – важное направление работы как для спасателей, так и для нас, жителей региона, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Она позволяет увидеть различные модели чрезвычайных ситуаций и вспомнить о мерах безопасности на воде. Желаю всем как можно меньше происшествий и удачи во всех начинаниях!



Во время показательного учения были представлены способы спасения людей, терпящих бедствие на воде, при тушении пожаров на речных судах, а также работа водолазных расчетов.



Участники акции получили полную информацию о том, как вести себя в сложных ситуациях и что необходимо делать, чтобы избежать беды. Кроме того, для школьников специалисты наглядно продемонстрировали методы спасения на воде, действия в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций и по оказанию первой медицинской помощи.



– В ходе учений реализованы различные сценарии проблемных ситуаций, – рассказал начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров. – Это, например, преследование нарушителей на воде, тушение пожара на судне и помощь утопающему. Отработаны вопросы организации оперативного межведомственного взаимодействия всех служб при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в полном объеме.



Также на мероприятии наградили жителей Ярославской области, проявивших смелость и самоотверженность при спасении людей на воде.



– Сегодня особенный день. Ведь рядом со спасателями-профессионалами, которым в ежедневном режиме приходится подтверждать свои надежность и профессионализм, находятся ярославцы – герои, которым пришлось стать спасателями по воле судьбы. Благодаря вашему мужеству и силе духа спасены человеческие жизни! – сказал Роман Колесов.



Студентка ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Анастасия Культешова была награждена нагрудным знаком «Горячее сердце» и благодарностью Правительства Ярославской области. Прошлым летом девушка спасла жизнь 11-классника, получившего тяжелые травмы при нырянии в водоем. Анастасии пришлось дважды заходить в воду, чтобы найти и поднять со дна юношу.



Медалью «За спасение погибающих на водах» и благодарностью Правительства Ярославской области были награждены:



- Виктор Иванов, инженер Переславль-Залесского линейного производственного управления магистральных газопроводов;



- Евгений Чернолихов, рыбак открытого акционерного общества «Пошехонский рыбозавод»;



- Екатерина Степанова, воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 «Колокольчик»;



- Андрей Жихарев, помощник начальника караула пожарно-спасательной части №19 ФГКУ «2-й ОФПС по Ярославской области»;



- Сергей Герасев, пожарный пожарно-спасательной части №19 ФГКУ «2-й ОФПС по Ярославской области»;



- Алексей Орлов, командир отделения пожарно-спасательной части №3 ФГКУ «1-й ОФПС по Ярославской области».