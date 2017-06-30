​30 июня на заседании межфункциональной группы обсудили порядок работы «Электронного магазина». Его реализация направлена на повышение прозрачности закупок «малого объема» (закупки до 100 / 400 тыс. рублей) и создания дополнительных условий для участия в них субъектов малого предпринимательства. С этой целью будет осуществлен перевод части закупок «малого объема» в конкурентную форму.



– В 2016-м году «Электронный магазин» функционировал в «пилотном режиме», – сообщила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – В этом году было принято решение о целесообразности дальнейшего использования «Электронного магазина». Такой шаг направлен на обеспечение такого принципа контрактной системы, как открытость и прозрачность информации о закупках. Это позволит снизить риски коррупционных проявления при осуществлении закупок «малого объема», а также обеспечить полноту учета контрактов (бюджетных обязательств), заключаемых при осуществлении таких закупок, и их увязку с объемами финансового обеспечения.



В настоящее время порядок выбора поставщика, подрядчика или исполнителя при осуществлении закупок до 100 / 400 тысяч рублей в соответствии с Законом №44-ФЗ не регламентирован. Заказчики выбирают контрагента для совершения сделки по своему усмотрению (осуществляют закупки у единственного поставщика). Процедура выбора не является прозрачной, конкуренция среди хозяйствующих субъектов при проведении таких закупок отсутствует.



«Электронный магазин» направлен на перевод части закупок, осуществляемых у единственного поставщика, в конкурентную форму. Заказчики должны будут размещать информацию о закупках «малого объема» в соответствующем разделе ГоИС «Госзакупки ЯО». Хозяйствующие субъекты смогут принимать участие в этих закупках, подавая ценовые предложения. Контракт будет заключаться с участником, предложившим наименьшую цену.