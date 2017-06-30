​Информацию о детском технопарке «Кванториум» Ярославской области теперь можно узнать на страницах его сайта.



Здесь размещены сведения об общеобразовательной организации, о том, что представляет собой технопарк, каковы его цели и задачи.



Каждому направлению деятельности посвящен свой раздел: «Робоквантум», «Наноквантум», «Энерджиквантум», «Аэроквантум», «Айтиквантум» и «Хай-тек цех» – в них посетители сайта могут подробно ознакомиться с особенностями каждой образовательной площадки, определиться со своими предпочтениями.



Кроме того на сайте организована предварительная запись на обучение в детском технопарке. Онлайн-заявку по установленной форме можно заполнить в специальной вкладке.



– Создание сайта – это очередной шаг в организации работы детского технопарка, – отметила первый заместитель директора департамента образования области Светлана Астафьева. – Уверена, что этот простой, удобный и современный интернет-ресурс будет полезен пользователям, и сайт «Кванториума» станет популярной информационной площадкой для внедрения нового российского формата дополнительного образования детей в сфере инженерных наук».



Планируется, что на сайте «Кванториума» для детей Ярославской области будут проводиться виртуальные конкурсы с призами и наградами. Педагоги детского технопарка проведут первые дистанционные занятия. На них можно будет узнать о содержании учебных предметов и различных видах деятельности, которые будут организованы в течение 2017–2018 учебного года. На сайте предусмотрена и версия для слабовидящих.



Адрес сайта: kvantorium.edu.yar.ru



Справка



Кванториумы – это технопарки для детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет. Структурированные территории, в которых дети бесплатно обучаются, возникают по проекту Минобрнауки и Агентства стратегических инициатив. Так реализуется проект «Новая модель системы дополнительного образования детей в России». Проект, поддержанный В.В. Путиным, ставит своей целью вовлечь как можно больше учащихся в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность в самых разных областях.



В штате рыбинского «Кванториума» будут работать 25 наставников – педагоги дополнительного образования, прошедшие специальное обучение в Москве, и представители технологической отрасли города.



Уже началась перепланировка и ремонт предоставленных помещений в здании на ул. Крестовой, в котором прежде располагалось государственное профессиональное образовательное учреждение Рыбинский колледж городской инфраструктуры. После этого



«Кванториум» оснастят современным высокотехнологичным оборудованием: 3D-принтерами и сканерами, микроскопами и станками, лазерным и компьютерным оборудованием, робототехническими наборами, квадракоптерами и многим другим.



Технопарк откроется в сентябре с одного-двух квантумов, и уже к декабрю будет работать в полную силу.



В 2017 году на создание детского технопарка «Кванториум» в Рыбинске выделено свыше 80 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.