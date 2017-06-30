​На VIII военно-морском салоне Объединенная двигателестроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства корабельных газотурбинных двигателей и агрегатов на их основе. Соглашение заключено во исполнение государственного оборонного заказа в соответствии с Государственной программой вооружения до 2025 года.



Документ подразумевает разработку и поставку продукции, произведенной на рыбинском ПАО «ОДК – Сатурн», в рамках многомиллиардных контрактов. В частности, речь идет о корабельных газотурбинных двигателях М90ФР, М70ФРУ, М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р («реверс»), а также о газотурбинных и дизель-газотурбинных агрегатах на их основе для обеспечения строительства кораблей Военно-морского флота России.



– Как поставщик газотурбинных двигателей для судостроения «ОДК-Сатурн» выходит на лидерские позиции, – отметил заместитель председателя регионального Правительства Максим Авдеев. – Подписанное соглашение – мощный фактор дальнейшего развития отрасли двигателестроения для оборонной промышленности. Кроме того, рост производства и увеличение объемов поставок открывает широкие возможности для привлечения партнеров в рамках производственной кооперации внутри региона. Уже сегодня при содействии инвестблока Правительства «ОДК-Сатурн» и рыбинский судостроительный завод «Вымпел» активно расширяют возможные направления сотрудничества. Мы и в дальнейшем готовы оказывать региональным производителям помощь в расширении объемов сбыта продукции и поиске перспективных партнеров.



В настоящее время Объединенная двигателестроительная корпорация ведет работу по созданию на рыбинском ПАО «ОДК – Сатурн» отечественной базы морского газотурбостроения. В апреле 2017 года в присутствии Президента РФ Владимира Путина в опытную эксплуатацию был введен сборочно-испытательный комплекс корабельных газотурбинных агрегатов (СИК КГТА), предназначенный для проведения комплексных испытаний морских ГТД, газотурбинных и дизель-газотурбинных агрегатов в различных конфигурациях. Глава государства дал старт испытаниям ГТА М35Р-1 с двигателем М70ФРУ-2.



Газотурбинный двигатель является наукоемким изделием, требующим значительных сроков разработки. Подписанное с ОСК соглашение позволяет нам продвинуться в реализации мероприятий, направленных на создание перспективных морских ГТД нового поколения и энергетических установок на их основе, – сказал генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов.



Справка



АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.



ПАО «ОДК – Сатурн» — двигателестроительное предприятие, специализирующееся на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, силовых установок морского назначения. «ОДК – Сатурн» входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации. Расположено в городе Рыбинск Ярославской области.