​30 июня в Ярославле в фойе Центрального выставочного зала Союза художников РФ состоялась церемония открытия мемориальной доски народному художнику России, участнику Великой Отечественной войны, выдающемуся общественному деятелю Ярославской области Юрию Семенюку.



В торжественном мероприятии приняли участие представители департамента культуры области, региональной Общественной палаты, коллеги и ученики художника.



Работы Юрия Семенюка – пейзажи, натюрморты, жанровые зарисовки – можно увидеть более чем в 40 музеях и картинных галереях России и зарубежных стран. Много произведений художника находится в частных собраниях соотечественников и зарубежных почитателей российской живописи.



Юрий Иванович был активным участником более чем 300 художественных выставок. Сотни работ ярославского художника репродуцировались в отечественных и зарубежных изданиях. Одним из своих важнейших успехов он считал открытие Дома художника в Ярославле, в создании которого принимал непосредственное участие.



Справка



Юрий Семенюк родился 24 марта 1922 года в селе Завалино Кольчугинского района Владимирской области.



В 1941 году окончил Ярославское художественное училище. Его преподавателями были выдающиеся художники Ю.М. Дружинина и П.С. Опарин. Сразу после окончания училища Юрий Семенюк ушел на фронт. Он прошел ускоренную подготовку в Подольском артиллерийском училище и был выпущен в звании лейтенанта. Участвовал в сражениях под Сталинградом, под городом Чугуевом на берегу Северского Донца, принимал участие в Курско-Белгородской, Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях. Потом с боями прошел Румынию, Венгрию, Чехословакию.



В Ярославль Юрий Семенюк вернулся командиром дивизиона истребительно-противотанковой артиллерии.



В 1954 году принят в Союз художников СССР, долгое время возглавлял его ярославскую организацию.



В 1978 году Юрию Семенюку присвоено звание заслуженного, а в 1982 году – народного художника РСФСР.



В 1985 году персональные выставки художника прошли в Москве и Ленинграде. Работы Юрия Семенюка в большом количестве хранятся в Ярославском художественном музее и других музеях бывшего СССР.



Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Дружбы народов, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», памятными и юбилейными медалями и знаками, в их числе – почетным знаком святого Луки «За развитие искусств».