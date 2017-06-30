​Лесовосстановление в Ярославской области в 2017 году идет опережающими темпами по всем показателям. Об этом сообщил сегодня директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев во время прошедшего в режиме видеоконференцсвязи совещания с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергеем Донским.



– В Год экологии направление лесовосстановления особенно важно, – подчеркнул Сергей Донской. –Для того чтобы выполнить все намеченные мероприятия, необходимо сейчас проанализировать наиболее проблемные моменты, которые могут сказаться на темпах выполнения работ по лесовосстановлению.



В Ярославской области по сравнению с аналогичным периодом 2016 года площади, на которых проведены соответствующие мероприятия, увеличились на 39% и составили 1327,8 га. До конца года мероприятия по лесовосстановлению будут проведены на площади 5800 га. Основную нагрузку при выполнении данных работ несут арендаторы лесных участков.



– Помимо налаженного в этом году взаимодействия с арендаторами в направлении лесовосстановления, нам удалось решить проблему в регионе с посадочным материалом. Планируем в 2018 году в полном объеме преодолеть дефицит саженцев за счет собственных ресурсов, – рассказал Николай Савельев.