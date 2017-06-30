​Рейд по выявлению фактов незаконного недропользования провели 30 июня на территории Рыбинского района. Были обследованы места, на которых ранее выявлялись факты несанкционированной добычи общераспространенных полезных ископаемых.



– В ходе рейда сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования совместно с представителями Росреестра, Россельхознадзора и областной инспекции административно-технического надзора в трех старых карьерах обнаружили следы возобновленных разработок, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов. – Также зафиксирован факт незаконной разработки нового участка вблизи деревни Большое Караваево.



Личность нарушителя была установлена. Песок тоннами, по его словам, он добывал для собственных нужд и не знал, что это противозаконно. По данному факту составлен протокол, водитель погрузчика понесет административную ответственность. Кроме того, соответствующие акты составлены сотрудниками Росреестра и Россельхознадзора.



В регионе за последний год активизирована деятельность по выявлению нарушений законодательства в сфере недропользования. Работа ведется в режиме межведомственного взаимодействия с профильными федеральными структурами и органами местного самоуправления.



С начала года проведено 18 обследований карьерных выемок. По 6 фактам незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых установлены нарушители. По 5 объектам проведен расчет причиненного вреда, общая сумма составила 2,674 миллиона рублей.



Доступ на территорию старых карьерных выемок чаще всего не ограничен, этим пользуются нарушители. Таким объектам уделяется повышенное внимание со стороны полиции и органов местного самоуправления. Департамент охраны окружающей среды и природопользования направил главам муниципальных образований области письма о необходимости принимать меры по выявлению и фиксации фактов незаконного недропользования.



На сайте департамента размещена информация обо всех официальных карьерах, расположенных на территории области. Номер телефона горячей линии экологического надзора, по которому можно сообщить информацию об обнаружении фактов незаконной добычи полезных ископаемых: 8 (4852) 40-02-06.



Справка



В соответствии с частью 1 статьи 7.3 КоАП РФ пользование недрами без лицензии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от восьмисот тысяч до миллиона рублей.



Кроме того, в случае причинения существенного вреда в результате безлицензионной добычи полезных ископаемых предусматривается уголовная ответственность по статье 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность).