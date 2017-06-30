​1 июля в Ярославском районе на территории центра семейного отдыха "Забава" прошел третий региональный конкурс "Лесоруб - 2017". В профессиональном мастерстве состязались двадцать лучших лесорубов. Все они уже стали победителями муниципальных этапов конкурса.



- В нашем регионе успешно работают в различных направлениях лесной отрасли 233 арендатора лесных участков, из которых 120 занимаются заготовкой древесины. Отрасль – огромная и очень важная для экономики региона, - сказал, открывая конкурс, заместитель председателя регионального Правительства Роман Колесов.- Отрадно отметить, что наряду с явным прогрессом по наведению порядка в сфере оборота древесины, нам удалось наладить взаимодействие и конструктивное сотрудничество с каждым из арендаторов. Уверен, что и в дальнейшем мы будем работать в режиме открытого диалога на благо жителей нашей области.



Сложные погодные условия создали дополнительные трудности для участников конкурса, но члены жюри жестко следили за качеством выполнения поставленных задач. Соревнования по валке дерева под проливным дождем собрали наибольшее количество болельщиков. Зрители увидели, сколько лесорубами прилагается сил и мастерства при рубке, а также насколько точными и профессиональными должны быть удары.



Каждый из участников прошел пять этапов. В частности, лесорубы продемонстрировали свое мастерство в валке дерева, обрезке сучьев и умении обращаться с инструментом.



Победителем стал сотрудник ГБУ «Лесная охрана» Иван Полозаенко. Теперь ему предстоят еще более важные испытания. Он будет защищать честь Ярославской области на всероссийском этапе конкурса "Лесоруб-2017", который пройдет в Карелии в сентябре этого года.



- С каждым годом интерес к конкурсу возрастает и со стороны участников, и со стороны гостей. Это хорошее мероприятие для профессионального совершенствования. Помимо конкурсных испытаний, для сотрудников лесной отрасли в этом году организована выставка спецтехники, оборудования и аксессуаров, - отметило директор департамента лесного хозяйства области, Николай Савельев.



​Не забыли организаторы и о гостях соревнований. Для зрителей была подготовлена насыщенная развлекательная программа.