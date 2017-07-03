|Уважаемые работники и ветераны российской Госавтоинспекции!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Своим трудом Вы ежедневно выполняете важные социальные задачи: следите за порядком на дорогах, формируете у участников дорожного движения навыки культурного и безопасного вождения, способствуете снижению травматизма, в нужный момент приходите на помощь. Решение этих важных задач требует от каждого сотрудника ГИБДД МВД РФ профессионализма, высокой гражданской ответственности, умения грамотно действовать в экстремальных ситуациях.
Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и успехов. Примите слова признательности за службу, самоотдачу, стойкость и мужество!
Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 11:15
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