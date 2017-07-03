​Уважаемые работники и ветераны российской Госавтоинспекции!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Своим трудом Вы ежедневно выполняете важные социальные задачи: следите за порядком на дорогах, формируете у участников дорожного движения навыки культурного и безопасного вождения, способствуете снижению травматизма, в нужный момент приходите на помощь. Решение этих важных задач требует от каждого сотрудника ГИБДД МВД РФ профессионализма, высокой гражданской ответственности, умения грамотно действовать в экстремальных ситуациях.



Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и успехов. Примите слова признательности за службу, самоотдачу, стойкость и мужество!



Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов