​3 июля в Тутаеве прошел День здоровья. Он стал одним из первых событий акции «Июль – месяц здорового питания», организованной в рамках регионального проекта «Здоровое лето».



Сотрудники областного центра медицинской профилактики и областного клинического госпиталя ветеранов войн – международного центра по проблемам пожилых людей «Здоровое долголетие» проводили медицинский осмотр всех желающих: измеряли артериальное давление, вес, индекс массы тела, состав массы тела с помощью жироанализатора, уровень сахара в крови, функцию внешнего дыхания. На основании анализа этих важных показателей врачи выявляли риски развития таких распространенных заболеваний, как диабет, артериальная гипертензия, болезни бронхов и легких. При этом каждый из обследованных получал профессиональную консультацию профильных специалистов.



– Тематические акции в рамках проекта «Здоровое лето» – часть работы по созданию единой профилактической среды в Ярославской области. Это задача, которую поставил перед нами глава региона Дмитрий Миронов в программе «10 точек роста», – отметила заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Наталья Даниленко. – Создание профилактической среды не менее важно, чем лечение заболеваний. Да, профилактика не дает сиюминутных результатов, но надо понимать, что это своего рода инвестиции в собственное здоровье, и они обязательно окупятся.



Кроме обследования медики провели профилактическую беседу о важности умеренности в питании и необходимости физических нагрузок. Также все желающие смогли принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе, которая в последнее время становится популярным способом физической активности ввиду доступности и почти полного отсутствия противопоказаний.



Для врачей Тутаевского муниципального района главными специалистами региона был проведен обучающий семинар на тему «Здоровое питание – основа профилактики хронических неинфекционных заболеваний».​