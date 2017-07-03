​3 июля в центре детского творчества «Россияне» состоялась встреча с авторами ролика детского технопарка «Кванториум» Ярославской области. Ими стали золотые медалисты чемпионата JuniorSkills в рамках III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 года в компетенции «Мультимедийная журналистика» Анатолий Кокташев и Кристина Чаплыгина.



– Мне кажется очень символичным, что ребята, ставшие золотыми медалистами на конкурсе молодых профессионалов, сейчас применяют свои знания и навыки для того, чтобы и другие школьники получили возможность больше узнать о различных образовательных направлениях и в дальнейшем смогли правильно выбрать свой жизненный путь, – отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.



Анатолий и Кристина выступили не только авторами идеи и сценаристами, но и сами стали режиссерами, видеооператорами и монтажерами. Трехминутный мини-фильм о детском технопарке старались делать по всем правилам, но творчески самобытным: игровую часть скомбинировали с информационной.



– Хотелось сделать что-то оригинальное, не похожее на других. Это же про фантастику, которая на наших глазах становится реальностью, – сказал Анатолий Кокташев.



Он является обладателем диплома I степени международного конкурса детских и молодежных СМИ «ЮнГа+» 2016 и 2017 годов, победителем Всероссийского конкурса мультимедийных редакций в рамках XV открытого царскосельского форума школьной прессы «Медиареволюция» и других престижных наград.



Семнадцатилетние профессионалы подчеркнули, что считают очень важным рассказать о новой образовательной площадке – детском технопарке «Кванториум» – как можно более широкому кругу школьников.



​– Нужно, чтобы ребята развивались, углубляли свои знания, могли научиться чему-то новому, – считает Кристина Чаплыгина.​