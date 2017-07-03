​3 июля в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области многодетная мама Елизавета Волкова, воспитывающая четверых детей, заключила договор на получение в аренду без торгов земельного участка площадью 10 соток для индивидуального строительства в Ярославском районе.



На данный момент в департамент и администрации муниципальных образований с подобными заявлениями обратились более 140 многодетных семей. В результате заключено 32 договора на предоставление в аренду без торгов земельных участков.



– Очень важно, что в выборе места расположения земельных участков участвуют семьи, – считает директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Это, как правило, участки в границах населенных пунктов, что значительно упрощает и удешевляет решение проблем, связанных с инфраструктурой. К тому же после строительства дома семья имеет возможность оформить земельный участок в собственность.



По словам Елизаветы Волковой, о возможности получения земельного участка без торгов она узнала из выпусков новостей. Семья обратилась в департамент имущественных и земельных отношений, и через месяц договор был уже оформлен.



– Для нашей многочисленной семьи с четырьмя детьми возможность строительства собственного дома в экологически чистом месте вблизи деревни Боровой, недалеко от города – сбывшаяся мечта. Мы уже знаем, каким будет наш большой и светлый дом. Обязательно с мансардой, площадками для игр и небольшим огородиком для меня. Муж у меня рукастый и к началу строительства уже готов, – рассказывает Елизавета Волкова.



В регионе продолжается выделение земельных участков без торгов в рамках принятых в новом формате по инициативе главы региона Дмитрия Миронова профильных законов Ярославской области, значительно упростивших процедуру и сроки оформления участков. Ярославская область одной из первых в Центральном федеральном округе начала реализацию данных проектов. Помимо расширения возможностей для потенциальных инвесторов, готовых зайти в регион с социально значимыми проектами, многодетные семьи получили дополнительную возможность для улучшения своих жилищных условий.



Справка



Согласно закону ЯО «О внесении изменений в законодательные акты Ярославской области в сфере земельных отношений», принятому 27 сентября 2016 года, граждане, имеющие троих и более детей и принятые на учет в качестве имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, имеют право на первоочередное приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта в аренду без торгов. Земельные участки в этом случае предоставляются в порядке, установленном статьями 39.14 – 39.17 Земельного кодекса РФ. Гражданин самостоятельно выбирает или формирует понравившийся земельный участок, который при соблюдении всех установленных законодательством требований предоставляется данному гражданину в аренду без торгов.



Граждане, реализовавшие право на первоочередное приобретение земельных участков в соответствии с данной нормой закона, утрачивают право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно как имеющие троих и более детей. При этом за ними сохраняется право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно по другим основаниям.



Пошаговая инструкция получения земельного участка в первоочередном порядке без проведения торгов в соответствии со статьей 3 закона ЯО от 08.04.2015 №14-з «Об отдельных вопросах предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности»:http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/vopros-otvet/inf_mnogodet.aspx.​