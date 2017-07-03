​3 июля в Ярославле прошло расширенное совещание по вопросам частной охранной деятельности при Федеральной службе войск национальной гвардии России. В ходе мероприятия обсуждались вопросы использования и продажи гражданского оружия.



В работе приняли участие заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии России – главнокомандующего войсками национальной гвардии России Сергей Лебедев, начальник Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов, председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, руководящий состав округов войск национальной гвардии России и ряда территориальных органов Росгвардии. Также были приглашены представители спортивных общественных организаций, стрелковых объектов, юридические лица, занимающиеся производством и торговлей оружием.



– В настоящее время на территории Ярославской области зарегистрировано более 30 тысяч владельцев оружия, – сообщил Дмитрий Степаненко. – Поэтому в преддверии крупных мероприятий необходимо усиление мер безопасности. Осуществляются профилактические меры по проверкам мест хранения оружия физических и юридических лиц. Руководство объектов транспортной инфраструктуры информируем о недопустимости перевозки оружия в те регионы страны, в которых планируются массовые мероприятия.



Сергей Лебедев напомнил, что контроль над использованием гражданского оружия и безопасность граждан являются основными задачами федеральной службы и территориальных ведомств.



– Совещание, безусловно, перерастет в координационный совет. Будем чаще собираться, поскольку тематика оборота гражданского оружия, продажи, использования вневедомственной охраной, частными охранными предприятиями для общества актуальна и востребована, – сказал Сергей Лебедев. – На сегодняшний день порядка 4,5 миллиона граждан имеют на законных основаниях приблизительно 7 миллионов единиц оружия.



Лебедев поблагодарил коллег за отличную работу во время игр Кубка конфедераций по футболу. Сотрудники Росгвардии обеспечивали правопорядок в момент соревнований. Благодаря этому удалось избежать чрезвычайных происшествий. Впереди подготовка к Чемпионату мира, который пройдет в России в 2018 году.



Дмитрий Степаненко отметил, что на территории Ярославской области есть объекты инфраструктуры, предназначенные для подготовки к проведению крупнейшего спортивного события. Кроме того, ряд объектов в регионе подлежит обязательной охране войсками национальной гвардии России.



​В рамках расширенного совещания также были рассмотрены вопросы взаимодействия Федеральной службы войск национальной гвардии России с частными охранными организациями и антитеррористическая защищенность объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии. Кроме того, подведены итоги Чемпионата мира по практической стрельбе из карабина.​